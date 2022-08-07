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星・變美／51歲鍾麗緹「0成本凍齡法」　全靠9招變美小習慣

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▲▼51歲鍾麗緹靠9招變美小習慣凍齡。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲「人魚公主」鍾麗緹凍齡美顏、身材維持超好，是演藝圈中的美魔女代表。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝鍾麗緹小紅書、微博

因演出《人魚傳說》裡美人魚一角而爆紅被封性感女神的鍾麗緹，從臉蛋到身材都保養得宜，凍齡好狀態讓人看不出她已是51歲的3寶媽。近日她就在社群上分享自己常做的9招「變美習慣」，提醒大家養成好的生活習慣，也能讓你變得越來越美，更健康、更有自信，由內而外提升顏值、氣質。

1.注重牙齒健康

她認為笑容很重要，想要笑的時候有個完美的笑容，牙齒的健康也就很重要，通常她吃完飯後一定會漱口，如果是在方便的地方還會刷牙，畢竟牙齒黃或是剛吃完飯卡了菜渣，笑起來就很沒有那麼優雅。
完美的笑容。

▲▼51歲鍾麗緹靠9招變美小習慣凍齡。（圖／翻攝小紅書、微博）

2.多喝熱水

她不僅自己天天做，還常提醒身邊朋友，每一天最少要喝2000ml的水，而且最好是喝溫熱水，像她自己早上起來就會喝保溫瓶裡的溫水，通常12點之前會喝3杯550ml，去健身時會再喝約1000ml，水喝得夠才會讓皮膚補水、保持皮膚水嫩嫩的。

3.少喝飲料多喝茶

盡量別喝飲料，飲料都含有很多糖，對皮膚不好，而茶有抗氧化功效，每天喝茶可以幫助保持年輕，讓身體、細胞健康，皮膚也會變美，這也可以幫助你邁出減糖的第一步。糖對身體不好，會讓皮膚變得暗沈、鬆弛，所以平常要少吃點糖，像是白砂糖、蛋糕等甜點，都少吃一點。

▲▼51歲鍾麗緹靠9招變美小習慣凍齡。（圖／翻攝小紅書、微博）

4.避免眼睛疲勞

現在大家都看手機看電腦，眼睛很容易疲憊，她建議可以適時做一些眼部運動，可以讓眼睛的血液循環更好，眼睛看起來也會更亮更有神。像是看書或玩手機，可以養成習慣，半個小時或每隔45分鐘就休息一下，將眼球向右轉繞圈360度，繞10圈後換向左做10次，也可以讓眼睛從遠處看到近處，做個幾次來回。

5.吃飯細嚼慢嚥

吃飯的時候要慢慢吃、細嚼慢嚥，比如吃東西嚼20遍再嚥下去，這樣可以幫助控制，防止暴飲暴食，第二可以幫助消化。吃得慢一點，可以多享受一下餐點，並且保護腸胃健康，也能避免一下子吃一大堆食物而變胖。

6.日常補充維生素C

她日常會吃維生素C補充劑，維C有抗氧化的功能，也能幫助皮膚美白，還可以提高免疫力，她平常很喜歡衝浪，回家也會儘快喝維生素C補充。

▲▼51歲鍾麗緹靠9招變美小習慣凍齡。（圖／翻攝小紅書、微博）

▲▼51歲鍾麗緹靠9招變美小習慣凍齡。（圖／翻攝小紅書、微博）

7.緊緻下頜的臉部瑜伽

發「麗」音的時候，舌頭會碰到牙齒，那個當下咽一口水，然後保持這個動作，記得舌頭要貼在上顎。這個動作會讓下巴頸部區域的肌肉拉緊，她空閒時常做這個動作，做了1個多月，發現下頜線變得更緊緻了。

▲▼51歲鍾麗緹靠9招變美小習慣凍齡。（圖／翻攝小紅書、微博）

8.頸部拉伸動作

脖子有紋路會顯老，而且現在大家常常低頭看手機，容易有「富貴包」、頸椎不好，建議每天都抬頭將頭往後、往左右做拉伸，伸展頸部肌肉，也幫助維持頸部健康。

9.正能量冥想

她提到有時候有些人的負面情緒或是看到負面新聞，容易影響到我們自己的心情，她很推薦每天可以花一點時間做正能量冥想，像是早上起來花5分鐘，可以躺在床上閉眼睛，聽一些舒服的音樂或是專注在自己的呼吸，說一些正能量的詞語，例如說「我今天很健康」、「我今天很漂亮」、「今天會很成功」等，慢慢地就會有一些正面的事物、時機會來。

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關鍵字：

星變美, 鍾麗緹, 人魚公主, 女星, 保養, 護膚, 凍齡, 變美習慣

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