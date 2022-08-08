新垣結衣「狀態回歸」登雜誌！新畫報清純可愛網讚：老婆回來了

記者王則絲／台北報導

日本女星新垣結衣在宣布結婚後不常露面，僅透過戲劇與廣告的宣傳出現在大家面前，今年稍早她參加電影發佈會、難得現身公開場合，狀態卻讓粉絲們直呼：「變好多！」近日新垣結衣獲邀擔任《LEE》雜誌封面人物，釋出一組時尚大片，清純可愛的造型讓網友吶喊：「老婆回來了！」

▲新垣結衣近期與今年稍早出席電影活動時的狀態。（圖／翻攝自IG）



新垣結衣在去年5月與星野源結婚後，曾掀起一波「國民失戀」，而後兩人都十分低調，不常公開露面，但是還記得今年稍早，新垣結衣出席電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》的發佈會嗎？當時她因髮型的關係，幾撮稀疏的瀏海掛在額前，被粉絲們質疑髮際線是否後退了，紛紛表示女神崩壞。

近日，新垣結衣擔任《LEE》雜誌9月號封面人物，拍攝了一組秋季穿搭大片，只見她頂著招牌的及肩短髮造型，並透過慵懶的空氣瀏海修飾，清純可愛的模樣被網友們形容回歸美貌巔峰：「老婆回來了！」

畫報中新垣結衣率先示範秋季造型，先以萬年不敗的襯衫造型登場，繫著領帶製造中性感之外，搭配寬牛仔褲與帽子，營造率性休閒的態度；接著在連帽格紋衫的造型下，踩著及膝的高跟皮靴，展現既甜美又能散發女人味的一面；此外，舒適休閒的T恤＋短褲裝扮，只要罩上一件墊肩外套，便能立刻提升時髦感，數種穿搭方式都由新垣結衣完美示範。

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