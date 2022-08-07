「總是覺得很累」休息也無效　心疲勞用3種方法來解決

▲容易或長期疲勞，只靠休息是不夠的。（圖／unsplash、pexels）

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緊張高壓的生活，加上炎熱的天氣，容易讓許多人出現疲累、做什麼事情都提不起勁的狀況，如果這樣的情形用睡眠補眠、或輛天短暫休假放鬆都無法解決，有可能是因為長期累積加上「心累」，產生的過勞情況，代表身體需要休息之外，還需要用3個方法來擺脫心靈倦怠。

過勞其實是一種慢性累積的身體狀態，可以從幾個身體現象觀察，包括眼睛乾澀、肩頸僵硬甚至會疼痛、記憶力減退、注意力不集中、短期內快速掉髮、情緒容易失控、頭痛頭暈、體重急速減輕或增加等等。

除了補眠、休息之外，有3種方式能針對情緒或心理進行重新調整，減輕對生活與工作的倦怠感，幫助改善長期覺得心情低落、疲累的負面想法。

固定的放鬆行程

列出自己會感到放鬆的活動，選定星期幾的某一天，以及在那天的固定時間，可能是1小時或2、3小時去做它，並把這段「放鬆時間」變成每週固定次數、固定時間的行程，像是週六上午帶衣服去自助洗衣店，並在附近喝上一杯咖啡，或是在每周五晚上8點，固定做出一種蛋糕或甜點，這些會讓你覺得感覺的行程，在每週固定時間進行，會產生莫大的心理安慰。

找回熱情

找個時間好好的想一下，近期有那件事你在做的時候，是覺得很有趣、好玩而且樂在其中的，在你真的很心累的時候，不妨再去做一次，但記得要以「容易達成」為條件來思考，不要只想「去歐洲旅遊」這種需要長期規劃或等待的事，或者你跟哪個朋友出去喝茶聊天覺得很開心，就再找時間約他出來聊聊吧。

試著跟情緒脫離

試著脫離覺得很煩躁、全身很累的壞情緒，最容易的辦法就是將它「拋之腦後」，想著「這些鳥事先別管了！我先做好這個再說」然後去進行一些活動，像是散步、跑步、寫字、讀一本書、打一場遊戲都可以，基本上越讓你專注的活動，調適這種鳥情緒就越有效，完成了之後你會發現自己心情其實變好不少。