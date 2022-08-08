下午昏昏欲睡　用2個動作找回精神

▲下午昏昏欲睡，可用強力小睡解決。（圖／Pexels、pixabay）

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幾乎所有人都遇過一種狀況，可能前一天晚上睡不好，或是午餐吃得太飽，下午回到辦公桌前，原本要趕快進行工作，正需要效率的時候，突然感到昏昏欲睡，提不起勁，在這個時候有1個方法可以讓你快速找回精神，就是「Power nap」，也就是「強力小睡」的意思。

由社會心理學家詹姆斯・馬斯提出的「Power nap」一詞，指的是用15至20分鐘的淺層睡眠，在醒來後就能提升專注力與精力，其實這與人的睡眠模式有關，在睡覺時人的深層睡眠跟淺層睡眠其實是互相交替的，交換頻率約30分鐘，在淺層睡眠時身體肌肉放鬆，但腦部活動跟清醒時差不多，所以醒來時可以迅速恢復精神，能彌補因精神不濟而下降的行動力與專注力。

這樣的小睡關鍵在於「控制在30分鐘以內」，因為30分鐘後大腦進入深層睡眠，如果這時被吵醒反而會造成「睡眠遲鈍」，因為大腦正準備關機休息又被重啟，反而更陷入迷迷糊糊的狀態，所以午睡時間不要過長，不然反而越睡越累。

再加上一個動作能讓強力小睡更加有效果，就是在進行小睡前喝一杯咖啡，因為咖啡因通常在喝下後30分鐘發揮作用，正好就在強力小睡起來的時間，或是醒來不久後，更加強提神的效果，精神會有倍增的感覺，也被稱之為「Coffee nap」。

但若不太能喝咖啡或是擔心晚上會睡不著，其實Power nap就已經很有效了，可以將咖啡份量減半或直接不喝，也可以在段時間內找回精神。