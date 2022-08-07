美娜度假性感洋裝全出籠　Zara虎紋裝胸前開洞辣翻

▲美娜穿前開深V還挖洞的Zara虎紋洋裝，網友直呼好性感。（圖／翻攝_happiness_o IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣炎熱讓人想往海邊跑，在藍天白雲與蔚藍海水襯托下要拍出美照，服裝搭配是一大關鍵，曾演出《德魯納酒店》、擔任女團gu9udan主領舞與副唱的韓國女星美娜做了完美示範，正在塞班島度假的她，專挑亮色系的細肩帶洋裝，尤其一套Zara虎紋洋裝前開深V、後露美背，讓網友直呼太性感了。

▲美娜所穿的Zara虎紋洋裝為露背設計。（圖／翻攝_happiness_o IG）

美娜剛出道時因圓潤外型飽受酸民攻擊，她成功減至理想狀態後，展現無比自信，勇於挑戰各種風格服裝。此趟塞班島旅程，她連換多套細肩帶長洋裝，當中Zara虎紋長洋裝以深V剪裁再胸前開洞設計，盡顯她深邃事業線，火辣裝扮外她不忘注入甜美元素，於髮際裝飾粉紅花朵，充滿熱帶島嶼風情。

▲美娜在塞班島度假，身穿黃色露背洋裝搭配Tory Burch包很俏麗。（圖／翻攝_happiness_o IG）

而到海邊踏浪，美娜換上亮黃色的露背洋裝，並背上美國設計師品牌Tory Burch的肩背包，襯上碧海藍天美景與她的燦爛笑容，每一張都是令人羨慕的度假美照。

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