痘痘長不停？皮膚科醫師教「抗痘飲食」6關鍵　3種NG食物快避開

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

明明很認真清潔，但痘痘依舊長不停？想改善長痘情況，除了靠保養，飲食也很重要！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了抗痘飲食的「3好3壞」食物，避開會加重痘痘的NG食物，多吃能幫助穩定肌膚、消除粉刺的食物，再搭配正確保養和良好的生活習慣，從內而外養成「不長痘體質」。

痘痘肌NG食物1：乳製品



像是牛奶、奶酪、巧克力、蛋糕等這類乳製品含有類固醇激素，胰島素生長因子IGF-1，不僅會導致雄性激素生成，還容易引起皮膚炎症。

痘痘肌NG食物2：高糖高脂食物



包含炸雞、冰淇淋、碳酸飲料、即溶咖啡等都是常見的高糖高脂食物，這類食物吃多了容易讓皮脂腺分泌更多的油脂，進而堵塞毛孔、加重要痤瘡。

痘痘肌NG食物3：高碳水食物



像是白米飯、麵條、年糕、麵包等高碳水食物，升糖指數較高，容易刺激產生胰島素生長因子IGF-1，家中痤瘡。但也不是說完全不要吃，可以適時地用糙米、燕麥、蕎麥、山藥等粗糧代替，減少高碳水食物的攝取。

痘痘肌好食物1：低GI食物



高GI食物會導致皮膚發炎症狀加重，而像是燕麥、全麥麵包、蛋類、牛肉等

GI食物則剛好相反，常吃能幫助減少痘痘數量。

痘痘肌好食物2：含鋅食物



鋅對於調節新陳代謝、荷爾蒙分泌、皮膚發育等機能都很重要，而且能幫助消滅引起痘痘的痤瘡桿菌，平時可多吃像是藜麥、腰果、海鮮類、扁豆等富含鋅的食物。

痘痘肌好食物3：維生素A食物



維生素A可以幫助抑制毛囊角化、加快代謝，有消除粉刺、調節皮膚汗腺等功能，像是胡蘿蔔、菠菜、南瓜、動物肝臟等都是富含維生素A的食物。

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