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五雙「小白鞋」好穿又不怕撞鞋　獨特款式為穿搭更增色

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

說到小白鞋，大家首先想到的是哪一雙呢？相信每個人心中都有自己的第一名，有人可能是Alexander McQueen的小白鞋、有人可能喜歡經典不敗的Stan Smith，而Keds和Converse也都有各自的擁護者。除了這些耳熟能詳的品牌外，今天整理五款獨特的小白鞋，讓大家在選擇時尚的同時也省去了撞鞋的尷尬。

House of Avenues女士萊茵斯通鏈運動鞋 5550白色

▲小白鞋精選。（圖／翻攝自官網）

▲以運動鞋為基礎，加上童趣與少女的元素，衝突的美感更吸睛（圖／翻攝自House of Avenues官網）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第一款是來自香港的獨立設計師品牌House of Avenues，鞋身上的書寫體英文設計，帶有幾分童趣，而鞋帶部分以水鑽鍊條進行裝飾，讓它在保有童趣的同時也帶著一分貴氣，加厚的鞋底更是能夠修飾比例。

KENZO SCHOOL HIGH-TOP TRAINERS

▲小白鞋精選。（圖／翻攝自官網）

▲罌粟花在鞋身上嫣然綻放，不但是一大亮點，更是象徵傳承品牌創始人高橋賢三的初心（圖／翻攝自KENZO官網）

新任創意總監Nigo以品牌創始人最愛的罌粟花向世界宣告Kenzo的強勢回歸，盛開的罌粟花刺繡在微微泛黃的白色高筒帆布鞋上更顯鮮豔，不對稱設計的金屬牌上則刻著品牌創立的年份1970，代表新任設計師傳承品牌創始人高橋賢三的精神。

STUDIO DOE Beyond Basic CL221

▲小白鞋精選。（圖／翻攝自官網）

▲獨特的鞋身設計，在平凡之中的不平凡，創造出與眾不同的性格（圖／翻攝自STUDIO DOE官網）

來自台灣的STUDIO DOE在品牌10週年之際，順勢推出第一雙小白鞋，獨特的骨線車縫工法讓鞋型顯得更加修長，除此之外，在鞋跟使用麂皮設計防止磨腳，更在鞋底做厚2.5公分，輕鬆擁有傲人大長腿。

Moonstar Low Basket

▲小白鞋精選。（圖／翻攝自官網）

▲以極簡的外貌和專精的工藝，Moonstar成為一眾潮人心中的最愛（圖／翻攝自Moonstar官網）

使用美國傳統硫化工法，以此打造結實穩固的鞋型，憑藉簡約的設計和不易磨損的鞋底，日本鞋履品牌Moonstar成為山系潮人最愛的運動鞋之一。在鞋身的設計上，特意加高橡膠邊緣，在雨天時也能避免浸濕，各種天氣都能輕鬆穿著。

574 New Balance x Miu Miu牛仔布運動鞋

▲小白鞋精選。（圖／翻攝自官網）

▲以New Balance經典的574鞋型加上毛邊流蘇，MIU MIU以此挑戰時尚與完美的定義（圖／翻攝自MIU MIU官網）

由MIU MIU和New Balance一起設計，在574鞋型的基礎上加上率性的毛邊，讓不完美凸顯這雙鞋的完美。在面料上的選用也別出心裁，牛仔布輕巧而細膩的描繪出女性優雅的日常，不只日常通勤，更是在造型上的小心機。

小白鞋不只是流行的萬年常勝軍，更是鞋櫃不可或缺的單品，這五雙可愛又獨特的小白鞋，一定能成為妳不可或缺的好朋友。無論在城市還是郊外，一年四季都能穿上小白鞋，展開屬於自己和它的冒險。

►禹英禑劇中狂穿「這雙樂福鞋」來自平價品牌　同款潤娥也愛

關鍵字：

MIU MIU, New Balance, House of Avenues, KENZO, Moonstar, STUDIO DOE, 小白鞋

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