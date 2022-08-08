父親節星巴克等4間連鎖咖啡優惠　Mister Donut買6個才189元

▲父親節連鎖咖啡推出優惠，星巴克則針對外送平台。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

才剛過立秋宣告秋天到來，爸爸節馬上在隔一天登場，雖然今天是上班日，抽個2小時空檔喝喝咖啡也很溫馨，星巴克針對外送平台，推出單品優惠價，即便忙著上班，手機滑滑就能直接送咖啡給爸爸；伯朗咖啡8月每週一推買一送一優惠，不需同品項所有分店都能享，怡客咖啡則祭出芒果冰沙第二杯半價，有許多優惠可選，快約爸爸談心吧。

秋天氣溫仍強強滾，星巴克針對foodpanda外送平台，推出新品嘗鮮優惠，8／16前旗下新品星沁爽，消費者只要購買特大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、或草莓巴西莓椰奶風味星沁爽，原價125元，優惠價94元；購買大杯榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂，原價165元，優惠價120元。8／23前在外送平台foodomo購買兩杯特大杯同冰熱、風味的燕麥奶那堤或巧克力可可碎片星冰樂，可享第二杯半價優惠。

怡客咖啡8／16前祭出旗下「夏日芒果冰沙」季節飲品第二杯半價，其冰沙以芒果冰沙加入香濃煉乳作為基底，最後淋上鮮芒果泥，疊加出多層次口感，有濃濃的芒果香外，還帶有淡淡的奶香味，每一口都可以喝到芒果果肉纖維，怡客全台咖啡門市（陶博、花蓮店除外），顧客持「電子優惠憑證」便可享優惠。

伯朗咖啡館在8月也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括8／8、8／15、8／22、8／29，只要在這5天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，現已進入第二波，8／14前冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶7款冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

日系甜甜圈Mister Donut今天也是「爸氣情人活動大放送」最後一天，消費者買6個原價39元的甜甜圈或點心，原價234元，活動期間只要優惠價189元，等同多送1個。