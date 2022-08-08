秀英撞衫韓韶禧沒在怕的！　下秒「胸前大開洞」辣出天際

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代近期因發行新專輯《FOREVER 1》宣傳活動滿檔，日前在倒數直播中，成員秀英穿著一身黃色蛋糕裙甜美亮相，被發現與女星韓韶禧（韓素希）撞衫了，兩人駕馭出不同風格，共通點是把粉絲們燒翻了；不過秀英下秒風格大轉彎，在新MV中一襲「胸前大開洞」洋裝，改走火辣路線，足見她多變的樣貌。

▲秀英直播造型被發現與韓韶禧撞衫了。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi、＠xeesoxee）



少女時代於成軍15週年之際正式回歸推出新專輯，近期正處繁忙的宣傳期，頻繁的亮相也讓成員們一套套造型都成為粉絲的焦點。

日前少女時代於新專輯倒數直播中和觀眾一起慶祝15週年，每個成員似乎都穿著各自選搭的服裝，並沒有特別的團體主題，其中秀英穿著一身GANNI的黃色蛋糕裙裝，顯得十分甜美，不過卻被發現與韓韶禧撞衫了，韓韶禧早先在紐約街頭擺拍正是穿著同一套服裝，只不過她以黑靴收尾，呈現她獨特的甜辣氛圍，兩人駕馭出不同風格，但這一撞衫，讓粉絲們更想入手同款了。

▲秀英釋出新MV中的火辣造型側拍照。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



然而，擁有模特兒般身材的秀英，其實身懷多變樣貌風格，並能自由轉換，在她最新釋出的MV側拍照當中，只見她身穿一襲貼身的黑色洋裝，在胸口、胸下都做了大挖洞的設計，使傲人上圍顯現，瞬間從甜美轉變成了致命誘惑的路線，辣出天際。

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