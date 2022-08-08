禹英禑劇中狂穿「這雙樂福鞋」來自平價品牌　同款潤娥也愛！

記者王則絲／台北報導

近期熱播Netflix韓劇《非常律師禹英禑》引起廣大話題度，由女星朴恩斌飾演的自閉症天才律師「禹英禑」，成為最近的大人氣角色，因此劇中的造型亦備受關注，眼尖網友就發現了，朴恩斌曾在劇裡多次穿上的「這雙樂福鞋」，竟是來自平價品牌，且同款也是女星潤娥的愛鞋！

▲「禹英禑」在劇中的造型是粉絲們的焦點之一。（圖／翻攝自IG@netflixkr、@eunbining0904）



「禹英禑」的造型基本上不複雜，與其他大勢韓劇中，讓女主角們穿上精品最新款、背上爆款手袋的路線不同，主要就是簡約、正式，再加入一些少女感，甚至鞋、包也都是女孩們好入手的平價品牌，上回已跟大家介紹過禹英禑的御用SEMICOD翻蓋包款了，這次又有新發現，原來她多次在劇中搭配的「這雙樂福鞋」，是來自CHARLES & KEITH。

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▲禹英禑不只一次在劇中穿上CHARLES & KEITH樂福鞋。（圖／翻攝自劇照）

像是在第一集中禹英禑的上班造型、後來與委託人的會面⋯⋯多次場景中，她都是穿著CHARLES & KEITH的微方頭厚底樂福鞋來搭配，復古可愛又不失正式優雅，很符合她俏皮的性格與律師形象，女孩們也可以很輕鬆的運用在日常穿搭。

▲微方頭厚底樂福鞋。（圖／品牌提供）



日前女團少女時代前往綜藝節目《認識的哥哥》錄影時，全員以學生服裝扮現身，其中潤娥穿著襯衫與滾邊百褶迷你裙，拎著PRADA紅色小包，腳下則是踩著「禹英禑同款」的小CK樂福鞋，不只成為營造學院風的關鍵，拉長腿部比例效果也很好。

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