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賈永婕大露背「網美裝」登山能跑能跳　28萬Tiffany微笑鑽鍊相伴

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▲▼ 賈永婕 。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕穿綠色露背洋裝爬山。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

記者陳雅韻／台北報導

賈永婕一家五口在美國合體，住進亞利桑那州的四季酒店度假，一早她被老公叫醒邀她出門拍美照，讓她興奮穿上「網美裝」，沒想到竟然是爬山行程，身旁的登山者各個是運動裝、拿登山杖，唯獨她穿大露美背的綠色洋裝，她自嘲可能被當成「土蛋」，不過有外國人稱讚：「你好美。」讓她搞笑回應：「這是我一般的健行裝。」

▲▼ 賈永婕 。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕請老公掌鏡拍她輕鬆跳躍的模樣。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

雖然有被老公騙的嫌疑，不過一直保持運動習慣的賈永婕「既來之，則安之」，穿著大露背的綠色迷你裙洋裝登山，完全沒有難倒她，由老公掌鏡拍下她輕快步伐上山與下山，讓她得意表示：「好險姐姐有練過，怎樣都可以爬，還可以跑步。」也自封此行為「做作爬山」。

▲▼ 賈永婕 。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕露美背吸睛。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

除了「網美裝」，賈永婕還搭配Tiffany & Co.要價280,000元的T Smile 18K金鑲鑽項鍊，此項鍊是她佩戴多年的貼身首飾，宛如一抹微笑的弧線，予人正面能量的感受而大受歡迎。

▲▼ 賈永婕 。（圖／翻攝臉書）

▲Tiffany & Co.280,000元的T Smile 18K金鑲鑽項鍊是賈永婕的貼身首飾。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

▲▼ 賈永婕 。（圖／翻攝臉書）

▲賈永婕住在美國亞利桑那州的四季酒店。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

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關鍵字：

賈永婕, Tiffany

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