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MIDO雙時區錶活力滿點　紅藍配色一眼辨別日與夜

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▲▼MIDO,Seiko 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版，附Nato藍色織物錶帶，42,500元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隨著邊境管制逐步鬆綁，不少旅人與商務客已著手規劃出國行程，讓兩地時間錶的聲勢又逐漸上升，預算設定在5萬元以內，從SEIKO、MIDO（美度表）都可尋得實用時計。MIDO旗下Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶今年換裝，改採藍色高科技陶瓷錶圈搭配紅與藍雙色內圈，顯得年輕活潑，附上一條藍、紅、白色條紋相間設計的Easy-Nato快拆式織物錶帶，輕鬆為錶款轉換休閒風格。

▲▼MIDO,Seiko 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版換上Nato錶帶展現休閒風格。

MIDO Oean Star GMT海洋之星雙時區腕錶特別版的功能簡潔易辨，第一時區的時針和分針中央設有凹槽，而第二時區的指針經紅色噴漆處理，對應邊緣的24小時刻度顯示第二地時間，搭配紅色代表日、藍代表夜的內圈，時間資訊一目了然；搭載具80小時動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯，防水深度200米。

▲▼MIDO,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports「SKX」Sports Style GMT SSK003K1腕錶，13,500元。（圖／Seiko提供）

更入門的GMT錶款還有Seiko 5 Sports系列GMT腕錶，外型為品牌最受青睞的經典潛水錶款、1996年問世的Seiko「SKX」系列，搭載全新4R34機械機芯，中央時針和24小時制GMT指針顯示2個不同時區的時間，可透過旋轉外圈顯示第三地的時間，指針與時標均塗有Lumibrite夜光塗料，在暗處也能輕易判讀，共有黑色、藍色和橙色面盤3種選擇，定價13,500元相當吸引人。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, Seiko

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