高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！

▲skmpark在8／11起推出開幕優惠。（圖／翻攝skmpark官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

試營運半年的高雄skmpark，即將在8／11迎來正式開幕日，共有200個品牌進駐，還包括BURBERRY南部獨家Outlet店等10間國際品牌，主打全年3折起優惠，另結合鈴鹿賽道樂園、棒球打擊場、遊戲愛樂園等親子設施，開幕當天還推出旋轉木馬免費搭、娛樂點數本下殺近5折優惠，消費滿額還送小家電，準備列好清單血拼了。

新光三越旗下的首間Outlet「skmpark」，在年初開始試營運時已引發網路狂刷一波，現在全數到位，預定在8／11正式開幕，東西很划算大家知，在開幕期間另祭出限量特價、滿額優惠，更有旋轉木馬在當天下午1點前免費搭活動，以下為開幕亮點優惠總整理。

10大必買國際品牌先筆記，最低2折起

skmpark全新導入BURBERRY南部獨家Outlet店，還有全台最大COACH Outlet店，宛如正櫃規格，商品也超豐富，其他包括Tommy Hilfiger、MaxMara、MICHAEL KORS、BOSS都推2折起優惠，BROOKS BROTHERS全年4折起，另享多件折扣二件再9折，單筆滿15,000元贈折疊傘；AllSaints商品最低5折起，指定商品3件再享9折；POLO RALPH LAUREN 8／14不限金額消費即贈造型棉花糖。

adidas全年3.5折、滿額送後背包

近400坪全台最大adidas Outlet旗艦店，8／11至8／14首四日消費滿3,800送後背包；new balance 開幕期間全檔滿3,300現抵300，鞋子兩雙再九折（正櫃同步款除外）；5折起skechers特價2件再9折、3件再75折；Timberland全面4折起，滿5,500元現抵500元；Dickies全面3折起，滿4,500元現抵500元。

娛樂點數本近5折優惠，限量快搶

skmpark暑假期間推出「娛樂大聯盟」點數本。集結館內8大娛樂店櫃包括大魯閣棒壘球打擊場、湯姆熊育樂世界、滾吧!保齡球、肖跳CrazyJump、奧斯丁夢想世界、遊戲愛樂園Kuroro星際樂園、VIVELADN VR以及鈴鹿賽道樂園，提供15點的點數自由配，單本售價999元，現買現省501元，限量500本讓你玩過癮。

此外，開幕當天8／11推出限時優惠，下午1點前旋轉木馬免費無限搭，前100名遊客能用10元暢遊樂園（不含小小騎士與卡丁車）。另推平日特價，8／11至8／28大魯閣打擊場多人包道暢玩，優惠價399元；國賓影城限定豪華雙享套票，優惠價500元；遊戲愛樂園2人同行1人免費；鈴鹿賽道樂園享國旅3折，原價980元，平日特價299元。

消費滿額送家電，滿2000元抽iPad Air

開幕首7日於skmpark消費滿2,000元可獲抽獎機會，iPad Air首七天天抽；消費滿1,500元，送樂扣樂扣咖啡隨行杯，限量500份。每週末則推出滿額贈品，針對金卡及白金卡會員8／11至8／14消費滿2萬元送CHIMEI分離式料理鍋(EP-25MC40)，限量100份；8／18至8／22消費滿2萬元贈WMF PROFI-PFANNEN 24cm煎鍋，限量100份；8／25至8／28消費滿1.5萬元贈KOLIN定時涼風大廈扇(KF-UD318)，限量100份。

►星巴克等4間連鎖咖啡優惠 Mister Donut買6個才189元

►仙氣滿點！大同電鍋柔柔「燕麥奶色」讓煮飯也好療癒