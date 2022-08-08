韓星最新「反手摀嘴」Pose太妍已開始比了！有瞬間提升顏值的效果

記者王則絲／台北報導

韓星們之間的拍照Pose流行更迭速度非常快，像之前旋風崛起的「倒Ya」，現在看來已經過時了，近日則又出現一種新的「反手摀嘴」拍照Pose，遮住下半臉或嘴巴，有點類似口罩的概念，拍起照來能讓顏值提升不少，許多女團、男團成員都開始比了，就連太妍也在節目上示範，趁著熱潮剛起步，這次一定要跟上！

▲安兪真模仿潘允熙經典造型與Pose。（圖／翻攝自TVN）



韓女團IVE成員安兪真在近期登上實境秀節目《地球娛樂室》（Earth Arcade）時，以模仿韓國始祖級模特、穿搭KOL潘允熙（Ban Yoon Hee）過去的招牌裝扮，來貼合當期Y2K的主題，原來潘允熙過去最著名的就是條紋單品的穿搭術，以及獨特的個人拍照風格，她在拍照時會習慣用手以各種方式遮住一點臉部，其中「反手摀嘴」正是相當經典的Pose，被安兪真這麼一模仿，讓這個「潘允熙Pose」開始重回流行。

▲太妍在節目上已開始比出「反手摀嘴」的Pose了。（圖／翻攝自IG）



可以看到最近少女時代隊長太妍也在節目上擺起了「反手摀嘴」的Pose，包括LE SSERAFIM的隊長金采源、THE BOYZ的周鶴年、aespa的忙內Ningning⋯⋯也都加入行列。

▲許多韓星也已跟上新潮流。（圖／翻攝自IG）



這個「反手摀嘴」Pose最主要就是遮住一部分的下半臉，不只可以偷偷修飾臉型，能起到類似戴口罩提升顏值的效果，看起來也非常的俏皮可愛，其中有個要點就是手肘要記得抬高，掌心向外，才夠有活力的感覺，這個拍照Pose熱潮這次一定要跟上。

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