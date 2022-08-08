fb ig video ETtoday search mobile

韓星最新「反手摀嘴」Pose太妍已開始比了！有瞬間提升顏值的效果

>

記者王則絲／台北報導

韓星們之間的拍照Pose流行更迭速度非常快，像之前旋風崛起的「倒Ya」，現在看來已經過時了，近日則又出現一種新的「反手摀嘴」拍照Pose，遮住下半臉或嘴巴，有點類似口罩的概念，拍起照來能讓顏值提升不少，許多女團、男團成員都開始比了，就連太妍也在節目上示範，趁著熱潮剛起步，這次一定要跟上！

▲「反手摀嘴」拍照Pose 。（圖／翻攝自IG）

▲「反手摀嘴」拍照Pose 。（圖／翻攝自IG）

▲安兪真模仿潘允熙經典造型與Pose。（圖／翻攝自TVN）

韓女團IVE成員安兪真在近期登上實境秀節目《地球娛樂室》（Earth Arcade）時，以模仿韓國始祖級模特、穿搭KOL潘允熙（Ban Yoon Hee）過去的招牌裝扮，來貼合當期Y2K的主題，原來潘允熙過去最著名的就是條紋單品的穿搭術，以及獨特的個人拍照風格，她在拍照時會習慣用手以各種方式遮住一點臉部，其中「反手摀嘴」正是相當經典的Pose，被安兪真這麼一模仿，讓這個「潘允熙Pose」開始重回流行。

▲「反手摀嘴」拍照Pose 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍在節目上已開始比出「反手摀嘴」的Pose了。（圖／翻攝自IG）

可以看到最近少女時代隊長太妍也在節目上擺起了「反手摀嘴」的Pose，包括LE SSERAFIM的隊長金采源、THE BOYZ的周鶴年、aespa的忙內Ningning⋯⋯也都加入行列。

▲「反手摀嘴」拍照Pose 。（圖／翻攝自IG）

▲「反手摀嘴」拍照Pose 。（圖／翻攝自IG）

▲許多韓星也已跟上新潮流。（圖／翻攝自IG）

這個「反手摀嘴」Pose最主要就是遮住一部分的下半臉，不只可以偷偷修飾臉型，能起到類似戴口罩提升顏值的效果，看起來也非常的俏皮可愛，其中有個要點就是手肘要記得抬高，掌心向外，才夠有活力的感覺，這個拍照Pose熱潮這次一定要跟上。

►新垣結衣「狀態回歸」登雜誌！新畫報清純可愛網讚：老婆回來了

►秀英撞衫韓韶禧沒在怕的！　下秒「胸前大開洞」辣出天際

關鍵字：

拍照Pose, Pose, 反手摀嘴, 太妍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例

野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例

你和誰可以過出幸福的生活？超準心測解答出你需要的另一半 新垣結衣「狀態回歸」登雜誌！新畫報清純可愛網讚：老婆回來了 肚子一圈肉？營養師教你「4種食物」，吃出平坦小腹 痘痘長不停？皮膚科醫師教「抗痘飲食」6關鍵　3種NG食物快避開 48歲貝嫂「辣媽度假風」成亮點！　迷你裙放送筆直美腿超吸精 秀英撞衫韓韶禧沒在怕的！　下秒「胸前大開洞」辣出天際 韓流發威！「怪物女團」奪小CK全球代言人　同款已經燒翻粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面