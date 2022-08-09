森美妍「白茶賦活保濕露」　安撫躁動夏日肌

▲森美妍「白茶賦活保濕露」舒緩燥熱膚況，瞬間滲透補水修護。（圖／東森自然美提供）

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夏天的肌膚就跟心情一樣，說變就變！想安撫躁動的夏日肌膚，一定要派出「保濕補水」的佼佼者，而森美妍「白茶賦活保濕露」就是最佳首選，添加許多天然植萃保濕成分，可以快速為肌膚消火，一抹沙漠變綠洲，不論是曬後敏弱，還是肌膚乾燥粗糙，通通有解！想要感受膚況原地活力新生的神奇感？今夏必入手「白茶賦活保濕露」，把「乾敏肌的蜜糖」收編起來，自信展現保濕美肌光。

即刻為肌膚降溫！全天候舒緩燥熱膚況、溫和修護立即補水

超爆熱的夏天，出門10分鐘就滿頭大汗覺得肌膚被烤乾，這時候補水策略一定要有，但不是擦越多越保濕，要選擇質地好吸收又不黏膩，能把保濕精華直送到肌底，有辦法牢牢鎖水份滋養的才有用！森美妍「白茶賦活保濕系列」擁有高效保濕成分，擦完就像是敷著隱形面膜一樣，隔絕外在環境所引起的乾燥與不適，讓肌膚不受傷害，並提供24小時長效保濕力，感受即刻的降溫感，讓妳從早到晚都完美展現肌膚光澤淨透感！

「白茶賦活保濕露」高品質滿意度蟬聯2年國家級榮譽肯定

「白茶賦活保濕露」幫助深層保濕、鎖水舒敏，拿來當保養的第一步驟最適合，除了可以當化妝水使用，當肌膚特別乾燥或敏感時，也可以使用濕敷方式，舒緩肌膚的不舒服，做好這第一步驟，也能助攻後續保養，而裡面添加天竺葵精油成分，聞起來有淡淡的玫瑰清香味，使用時會讓人感到非常放鬆，不僅受到消費者喜愛，更蟬聯2年榮獲「國家品牌玉山獎」肯定，2021年與2022年皆得到國家級榮譽！

外鎖水、內補水 超導鎖水科技與 γ-PGA、玻尿酸強強聯手

森美妍「白茶賦活保濕露」最厲害的秘密武器，就是有特殊神經醯胺的內層鎖水科技，以及外層的γ-PGA與玻尿酸的雙重保濕的特性，其中，最強的保濕成分「聚麩胺酸γ-PGA」，萃取自納豆菌發酵時，納豆的稠黏物質中主要成份，純植物萃取成分，提高肌膚的天然保濕因子(NMF)，從肌膚內部增強自體保濕能力，形成隱形面膜，防止水分流失，而在緊鎖肌膚水分同時，還能使肌膚不易受到外部刺激。

▲森美妍「白茶賦活保濕露」140ml/$4,980（圖／東森自然美提供）

夏日肌膚真的很難控，面對肌膚缺水，你的保養品選對了嗎？最強救星就是「白茶賦活保濕露」，富含許多天然的有效保濕及舒緩成分，能夠快速舒緩缺水不適感，保水度馬上up up，不僅扮演著「乾敏肌的蜜糖」角色，更是給肌膚最水嫩的呵護，想要安撫躁動的夏日肌膚，一定要跟上8/9(二) 21:40在東森購物46台的好評開賣，親自感受穩定膚況的強力保水大隊！

