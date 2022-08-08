「盛世美顏」阿嬌教你3招改善粗大毛孔，冷熱水交替洗臉沒用

▲阿嬌肌膚近看根本看不到毛孔。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

《乘風破浪3》讓阿嬌（鍾欣潼）瘦回盛世美顏成為話題，其實私下的她對肌膚保養也頗有研究，她就曾在《小紅書》上和網友分享毛孔粗大怎麼救？高溫的夏季若你也也毛孔粗大的困擾，一起來學習！

阿嬌分享天氣越來越熱，臉上瘋狂出油，一不小心毛孔就被油脂撐大，她說道：想預防、改善毛孔粗大，得從日常護膚做起，以下三點必須牢記。

#做好清潔和防曬

肌膚出油必須從認真洗臉做起，她建議每天不要超過三次，也可利用洗臉機輔助，一周一次就可以，洗臉的水溫別用冰水、冷熱水交替，只要用常溫水正常就可以。

#使用控油成分的護膚產品

挑選保養品時，可以仔細看一下成分，她舉例比較常見的有水楊酸（敏感肌需慎用）、維他命A衍生物（痘痘、粉刺、雀斑適合）、高嶺土（可幫助吸附肌膚深層的多餘油脂）、海藻精華（平衡皮脂腺分泌）、維生素B群（針對因脂漏性皮膚炎出油的人），挑選時可以從以上成分下手。

#醫美方式

她提到若是毛孔已經大到坑坑洞洞地步，這時就必須求救專業醫師，看是否需要服用控油藥物，或是透過儀器照光來收縮毛孔，千萬不要用偏方改善，尋求醫師才是正規方式。

她也提到市面上常見的毛孔收斂水，功效其實是防止毛孔繼續擴大，至於收縮緊緻毛孔有限，提醒大家不需要太過依賴，以她個人經驗來說，還是上述方式較能改善。