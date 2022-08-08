父親節吃大餐怕發胖？營養師教6招飲食秘訣：順序要吃對

▲營養師教6招飲食技巧，開心吃大餐也不怕胖。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

一年一度的父親節，應該有不少人都會跟家人齊聚一起吃大餐歡慶，但對於正在減肥或控制體重的人來說，就變得很兩難，想吃又怕胖，不吃又很痛苦。知名營養師張家榕就分享了「吃大餐不長胖」的6個秘訣，掌握好飲食關鍵，吃得開心，負擔也小、不怕胖。

＃醬料用沾的



醬料用沾的取代直接淋上去，能減少吃入過多的鈉。

＃吃對順序



建議先從水／湯開始，再吃菜→肉→飯→水果／點心，調整吃的順序，可以增加飽足感、減緩血糖上升，也能避免醣類爆量。且湯藥以清湯為主，避免濃湯或勾芡湯。

＃甜點與主食做替換



有吃甜點記得要與米飯、麵條等澱粉類食物替換，避免澱粉爆量。

＃搭配蔬菜



餐中記得多夾蔬菜，能幫助腸胃蠕動、讓血糖更穩定，也能增加飽足感。

＃飲品選無糖



飲品建議選擇無加糖的或是原味茶，尤其少喝「肥宅快樂水」，多喝水最好，也可餐前喝杯水，增加飽足感。

＃開心得吃



不要為了減肥都不吃，或因為吃了一點食物就責備自己，張家榕提醒，減肥成功的人並不是什麼都不吃，而是明白什麼時候該停下筷子，在這樣的節日中，掌握好飲食秘訣，就開心得吃吧。

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