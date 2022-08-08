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伯爵錶機芯螺絲消失！　華麗變身藏在藍寶石下

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▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵限量18只的Altiplano系列超薄自動上鍊漸層藍寶石高級珠寶腕錶，6,200,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擅長結合超薄機芯與珠寶鑲嵌工藝的伯爵（PIAGET），再獻華麗之作，創作靈感來自天光雲影的兩款Altiplano Skeleton限量珠寶錶，從明亮的白色鑽石排列到最深邃的藍寶石，不僅在最外圍的錶圈呈現，鏤空機芯夾板與零件上也鑲嵌寶石，就連機芯的螺絲也不見了，藏在經過包鑲的11顆凸圓形切割藍寶石之下。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵於錶上展現精湛的珠寶鑲嵌工藝。

伯爵限量18只的Altiplano Skeleton腕錶的錶圈鑲有26顆長形切割藍寶石、116顆圓形切割美鑽與14顆長形切割美鑽，而限量28只的款式錶圈全鑲滿圓鑽，兩款錶均採自製1200D1超薄自動上鍊機芯，特色在於鑽石與藍寶石不僅鑲於主夾板，就連厚度僅0.69毫米的接跳彈簧蓋等纖薄零件，都有寶石點綴，為超薄鏤空錶增添奢華氣息。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵限量28只的Altiplano系列超薄自動上鍊藍寶石鏤空腕錶，3,650,000元。

Roger Dubuis（羅杰杜彼）的鏤空錶同樣赫赫有名，今年攜手日本藝術家Hajime Sorayama（空山基）推出第三款「城市藝術族群」時計，以他標誌性的立體雕塑創作元素為靈感，打造限量28只的Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕錶，不僅呈現招牌的星星圖案鏤空結構，他也重新設計了微型自動盤，創造出一種由佩戴者手腕自然擺動而引起的摩爾波紋幻象，鈦金屬錶殼與錶鍊則經過拋光達到前所未見的光亮效果；此外，內在機芯也升級，RD720SQ機芯的動力儲存提升至72小時。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Sorayama Monobalancier單擺輪腕錶，1,940,000元。（圖／Roger Dubuis提供）

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, Roger Dubuis, 羅杰杜彼

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