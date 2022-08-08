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星巴克「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」4年後回歸　中秋系列兔兔好療癒

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▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

▲星巴克新星冰樂口味「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入秋天，天氣還是一樣熱炎炎，在初秋熱度未散的時期，星巴克重新推出4年前，部分門市上市2天就賣光的視覺系甜品「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」，黃色帶金的哈蜜瓜果醬，加上巧克力做成的雪白奶霜，從視覺一路清涼，適逢中秋來臨，也推出中秋節相關周邊商品，以玉兔為主題，帶點中式典雅也很療癒。

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

炙熱的八月時節，星巴克再接再厲推出清涼消暑飲品，8／10在全門市推出「哈密瓜白巧克力風味星冰樂」，這款2018年在地開發的飲品，經過4年光陰再次回歸，底層為哈密瓜吉利，帶來清新口感，再加入哈密瓜融合醇香白巧克力的奶霜星冰樂，擠上鮮奶油後再淋上哈密瓜果醬，豐富的層次滋味，結合冰飲跟甜點，在2018年首次上市時，還在部分門市創下首兩日即完售的紀錄。

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

▲哈密瓜白巧克力風味星冰樂，售價150元起。

適逢中秋時節即將到來，星巴克也同時推出一系列的秋節新品，今年秋節主角以Fuzzy Bunny毛絨絨的玉兔家族們為主角，家族成員們無論是一起整理毛線，編織月球，或是互相俏皮的嬉戲著，輕鬆而詼諧的氛圍，像是秋節時的團圓療癒，整體色系運用暖橘、暖棕或是寧謐的藍綠色，呈現出溫馨美好，溫馨平靜的插圖，更讓人能體驗歲月靜好的意象。

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

而台灣市場更另推本地限定的中秋系列新品，邀請到圓圓可愛的小浣熊與玉兔一同伴著一輪明月，點綴馬克杯周圍，不論是秋夜談心或是策劃登月等可愛的場景，讓中秋帶點逗趣，科技感的登月單品也不能少，前衛銀白或是以深邃星夜藍搭配亮面的材質，設計的提袋讓人令人耳目一新。

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

板橋甜點店「點點甜甜」，維持一貫自由派玩味風格，推出《好圓 • 好緣》中秋禮盒，將台式月餅翻新再造,把鹹蛋黃、芋頭肉鬆、鐵觀音賦予全新風貌，包括「金莎奶皇夾心小圓餅」包藏一整顆軟潤鹹蛋黃、「芋頭肉鬆夾心小圓餅」用芋泥、肉鬆、奶油平衡滋味取勝、「鐵觀音茶夾心小圓餅」則有沁新口感，茶味竄入鼻腔滋味，外包裝設計概念與內容物呼應，皆是圓形小點、提袋上的圓形手把到外盒上的一輪圓月，意味獻出中秋圓飽的心意，文青可愛兼具。

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

▲星巴克新星冰樂口味。（圖／星巴克、好初早午餐提供）

▲《好圓 • 好緣》售價880元。

關鍵字：

星巴克, 哈密瓜白巧克力, 星冰樂, 中秋

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