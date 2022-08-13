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趙露思5個女神拍照姿勢　無痛變出完美直角肩，讚數直接狂飆

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文／美人圈

新一代的流量小花趙露思，不僅經常出現在螢光幕前，私下的她也很喜歡經營社群，運用小紅書紀錄生活，撇除趙露思本身的高顏值外，會不會擺拍也是決定照片好看與否的關鍵，小編整理了5個女神的拍照姿勢，讓你也可以拍出少女感十足的日常生活照～

趙露思拍照姿勢

1：肩膀傾斜

衣架子身材、完美的直角肩不是人人都有！只需要將肩膀歪向一側，稍微聳肩、並讓雙手肘彎曲，就能視覺上創造纖細肩線，手上可以拿點道具，讓身體更加自然、協調，簡單就能拍出令人羨慕的模特兒身材。

趙露思甜系拍照姿勢公開！少女感POSE快筆記，這招讓你視覺顯瘦5公斤、無痛變出直角肩

▲趙露思拍照姿勢（圖／小紅書@趙露思，下同）

2：回眸笑

回眸一笑無人能抵擋！不過此款拍照手法相當看攝影師的技術，若是請男友或是閨蜜幫忙拍攝，建議可以使用連拍的方式，一邊往前走、時不時地回頭，一百張中一定會挑出一張完美的照片，並且照片會呈現出相當自然、動態感的效果。

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3：側臉照

肉絲女神的側顏真的太逆天！想要拍出同款照片其實並不難，稍微將臉上抬15度，立體度跟曲線就會立刻浮現，讓妳不用P圖，就能將惱人的雙下巴給消除～不過還有相當重要的一點，這時記得要將視線放對，若是完全將臉轉成側面，視線就要一致，否則會看起來會很像是在蹬人呦！

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拍側臉照相當有意境感，若是不懂如何擺姿勢時，我們也可以藉由道具輔助，比如拿葉子、水果，利用手邊符合環境的小物件，就可以營造出質感氛圍。

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4：閉眼微笑

鏡頭恐懼症的人舉手！閉眼微笑從此讓你擺脫陰霾，輕輕鬆鬆拍出自然美照～不過這裡還有個小秘訣，眼睛不可閉得太緊，甚至稍微看得到也沒關係，因為鏡頭上只會出現甜美的閉眼面容，這招學起來讚數直接狂飆。

趙露思甜系拍照姿勢公開！少女感POSE快筆記，這招讓你視覺顯瘦5公斤、無痛變出直角肩

也可以試試看將手放在頭上，好像是再遮陽光一樣，畫面也會更豐富。

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5：伸展創造構圖

想要創造手長、腳長的效果嗎？不要害羞，將手、腳能伸多遠、就伸多遠，運用鏡頭可以拉長的功能，達到偷偷拉長、顯瘦的效果。另外一手也可以拿著手機、咖啡或是鮮花，會讓照片更具有生活感～

趙露思甜系拍照姿勢公開！少女感POSE快筆記，這招讓你視覺顯瘦5公斤、無痛變出直角肩

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 趙露思, 拍照

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