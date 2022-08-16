說・流行／這些品牌辣到滾燙！碧昂絲、杜娃黎波「賣弄性感」有原因

實習記者蔡孟廷／綜合報導

當性感被賦予力量，是什麼模樣？1980年代瑪丹娜（Madonna）的「木蘭飛彈」錐形馬甲，讓人印象深刻，還有杜娃黎波（Dua Lipa）在演唱會多次上身的緊身衣、碧昂絲（Beyonce）在專輯形象照中所穿的洋裝等等，女明星將帶著危險的性感穿上身、讓性感出現不同的模樣，並非只是賣弄身材，更重要的是變身「戰士」，傳遞無畏無懼的精神。一起看看有哪些品牌擅長讓服裝成為女性的鎧甲，爆發滿格的力量。

Mugler

▲1995年Mugler秋冬高訂秀的機器人套裝，至今仍為人所樂道（圖／翻攝自IG@Mugler）

杜娃黎波多次在演唱會中，穿著Mugler的緊身衣，現任的創意總監Casey Cadwallader一改品牌創始人Thierry Mugler對於女性曲線極限的追求，在保有性感和女性對性凝視的同時，加入了實用主義，讓設計不只限於舞台和紅毯。Thierry Mugler筆下的女性是獵奇、妖豔的，如同古希臘神話中的賽連，極具魅力的同時但也極度危險，而Casey Cadwallader筆下的女性則是像魅影一般，美麗卻低調，但魅力不減。

▲杜娃黎波多次在演唱會穿的緊身衣（左）、饒舌歌手梅根西斯塔莉安（Megan Thee Stallian）所穿著的鏤空牛仔褲皆來自Mugler。（圖／翻攝自IG@Mugler）

緊身連體衣、纏繞式大墊肩西裝，在彰顯深植品牌基因中SM元素的同時，也在告訴這個世界，這些女性並非無害，但她們魅力四射。同時Casey也讓性感不限於身材跟性別，利用彈性面料和特殊剪裁，讓所有人種、體型、性別都能夠穿著Mugler展現性感和強大的力道。

Alaïa



▲90年代超模齊聚一堂為Alaïa拍攝形象照，可見Alaïa在時尚圈的影響力。（圖／翻攝自IG@Alaïa）

「過去30年內，除了Alaïa我沒有穿過任何東西。」出身自羅斯柴爾德家族的名媛Mathilde de Rothschild如此評價Alaïa，2017年品牌創始人Azzedine Alaïa離世之後，設計團隊在沒有創意總監的情況下仍然持續推出作品，直至2021年新任創意總監Pierer Mulier被任命，以自己的風格為這個品牌灌注新的活力。

▲Alaïa新任創意總監Pierer Mulier以硬挺的皮革、柔軟的蕾絲分別為兩位巨星（左）蕾哈娜（Rihanna）、碧昂絲打造貼身洋裝，展現女性魅力。（圖／翻攝自IG@ Alaïa）

Azzedine Alaïa被譽為貼身剪裁之王，因為曾經讀過雕塑，在他的服裝設計中能看到雕塑造成的影響，以不同的素材完美呈現女性曲線。新任創意總監Pierer Mulier則是應用大學時就讀建築系的技巧，在如今的Alaïa作品中依舊能看到如第二層肌膚般的精緻剪裁，同時也能感受設計師對摩登輪廓的追求，並將當年用於高訂的剪裁手法融入成衣，不只是讓消費者能夠接近品牌所創造的世界，更是對Azzedine Alaïa獻上最高的敬意。

Jean Paul Gaultier

▲Jean Paul Gaultier為瑪丹娜打造的尖胸馬甲上衣和黑色教皇洋裝，除了視覺刺激，也挑戰大眾對於性別與宗教的既有印象。（圖／翻攝自IG@Jean Paul Gaultier）

被稱為時尚頑童的Jean Paul Gaultier，靠著自身對時尚和潮流的靈敏度，一次又一次創造話題、一次又一次挑戰大眾底線，同時一場又一場驚豔四座的大秀，讓人佩服至極。瑪丹娜的錐形馬甲留名青史，Gaultier也跟不少設計師如Sacai、Balmain、Y/project等，推出聯名的高級訂製系列，即使這位老頑童已經邁入古稀之年，卻還是有無窮無盡的靈感。

▲（左）歌手酷娃恰莉（Charli XCX）、名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）在私人穿搭中也會選擇Jean Paul Gaultier的設計，在保有設計的同時也實穿、舒適。（圖／翻攝自IG@Jean Paul Gaultier）

Jean Paul Gaultier一直以來都以多元、前衛聞名，特別是馬甲和緊身衣更是熱愛的元素，女體在他的設計中，不是單一的柔美和曲線，時而展現貼身的性感、時而展現馬甲型塑出來的誇張腰臀比例，他筆下的女人從來都不只一個樣貌，不是只有超模般的身材才能被視為美，各種體型、各種膚色都能夠承載美、都能讓人垂涎。

性感的力量

在過往父權社會中，女性被要求要「性感」，同時又被認為展現性感是一件不專業，甚至不得體的事。不少設計師和時裝屋憑著力量，打破這些迷思，在他們的設計語言中，帶著對父權的反叛和女性主義的凝視，同時也在對社會提出詰問，「為何女性靠自身的魅力得到權力，是不道德的」？

這一套套作品不只挑戰大眾觀感，更是解放女權的一大步。1976年出現的權力套裝（Power Suit）打破性別窠臼，被認為是女權主義的抬頭；隨著時間的演進到了2022年，權力套裝也被重新定義，只要覺得自信、自在的造型，便是屬於自己的權力套裝，不論性別，都能從權力套裝中找到勇氣，面對充滿挑戰的世界，依然所向披靡。