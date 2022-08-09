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四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

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文／C編

台北又有拍美照的新景點可以秒殺記憶體，位於台北小巨蛋旁邊的老字號「王朝大酒店」大翻新，改名「茹曦酒店」，現代化的裝潢大器又漂亮，每個角落都好拍，「Her森森」更是推出「台北茹曦酒店1泊1食雙人券」原價5888元、特價2880元，當然要立刻搶起來。

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▲茹曦酒店,王朝大酒店,飯店,酒店,住宿,Her森森,。（圖／Her森森）

▲台北茹曦酒店1泊1食雙人券，原價5888元、特價2880元，點我搶購

王朝大酒店位於IKEA台北城市店隔壁，已經是擁有40多年的老字號飯店，最近華麗大翻身，成立新品牌「茹曦酒店」，以現代化的風格裝潢飯店，滿滿的大理石搭配簡約的金色裝飾，大器又透露著奢華，讓人光是站在飯店外面就忍不住想要入住。

茹曦酒店不僅是裝潢用料奢華，空間寬敞搭配自然落地窗的光線，隨便取景都很美，1樓吃到飽餐廳更是擁有挑高16樓的景觀，讓人吃得舒服又享受，有去入住一定要安排一餐，犒賞一下自己的辛勞。

在房間部分，擁有408間客房的茹曦酒店也採取了現代化的設計，搭配一點中式的元素，讓整個房間看起來非常乾淨整潔，同時又充滿時髦氛圍，高樓頂的客房還可以遠眺台北101、欣賞夜景，有部分房型甚至有網美級浴缸，有機會當然要一住。

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▲茹曦酒店,王朝大酒店,飯店,酒店,住宿,Her森森,。（圖／Her森森）

▲台北茹曦酒店1泊1食雙人券，原價5888元、特價2880元，點我搶購

「Her森森」推出「台北茹曦酒店1泊1食雙人券」原價5888元、特價2880元，住一晚還包一餐的住宿券真的非常划算，相當於一人只要1440元的價格，就可以入住4星級飯店，而且離松山機場、小巨蛋商圈都超級近，想逛街樓下就有，機能超方便。

關鍵字：

茹曦酒店, 王朝大酒店, 飯店, 酒店, 住宿, Her森森

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