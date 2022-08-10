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「糖果色收納箱」333元！5面可開蓋、底部滑輪　實用性打趴全場

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文／C編

想要維持居家環境的整潔，收納箱是瑣碎小物最好的依歸，「Her森森」推出「北歐風五開門折疊滑輪收納箱」，容量30公升、3入原價3270元、特價999元，相當於一個只要333元，而且不但有滑輪可以任意推放，還可以堆疊使用，可愛的糖果色相當吸睛，當然要買回家，從此成為收納達人。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲收納箱,收納,摺疊箱,箱子,Her森森,居家,。（圖／Her森森）

▲北歐風五開門折疊滑輪收納箱30L，3入，原價3270元、特價999元，點我搶購

收納箱最擔心的就是放進太多東西，時間一久，便搞不清楚裡面到底裝了什麼，這款收納箱就可以避免這樣的困擾，四周透明的窗格設計，一眼就可以看到收納物，再也不怕忘東忘西。

不只是貼心的窗格設計，一般收納箱堆疊之後，如果要取出最下層的物品，得費好大一番工夫，但是這款收納箱採用5開門的設計，上下左右都有箱蓋可以打開，拿東西更加方便省時，更貼心配置滑輪，嬌小女孩也可以輕鬆移動。

選用強力加厚材質，穩固承重結構，更加耐用，不用擔心裝了重的東西就破裂，非常適合拿來收納秋冬的衣服、棉被、床單被套，或是當作零食櫃、雜物箱，繽紛又可愛的顏色，讓空間更有變化。

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▲收納箱,收納,摺疊箱,箱子,Her森森,居家,。（圖／Her森森）

▲北歐風五開門折疊滑輪收納箱30L，3入，原價3270元、特價999元，點我搶購

「Her森森」推出「北歐風五開門折疊滑輪收納箱30L」3入原價3270元、特價999元，收納箱可以自由組裝，不用的時候可以摺疊，體積小、不佔空間，要用的時候再展開即可，非常便利。

關鍵字：

收納箱, 收納, 摺疊箱, 箱子, Her森森, 居家

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