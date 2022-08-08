上萬網友等Gigi Hadid副業開張！「色彩＋編織」幕後工作照曝光

▲超模吉吉哈蒂德。（圖／翻攝自吉吉哈蒂德IG）

記者鮑璿安／外電報導

歐美名人紛紛成立自創品牌，27歲美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）也不例外，她於 IG宣佈全新品牌「Guest in Residence」的誕生，並親自公佈了幕後工作照，據傳是以針織為主的服飾品牌，就算還沒開賣，短時間內就吸引破萬網友追蹤。

▲吉吉哈蒂德身穿輕鬆家居服。

吉吉哈蒂德發佈了一系列工作照片，可看出繽紛色彩與大量針織品項，並從衣服標籤上的「knitters」，推測是以編織為特色的家居服飾。此外，幕後設計團隊還包括造型師兼時尚編輯 Gabrielle Karefa-Johnson、針織品設計師 CJ Kim等人，陣容相當強大，甚至首個系列真實模樣還未可知，就已經有破萬網友等待Guest in Residence 的官方IG更新。

其實吉吉哈蒂德並非頭一遭跨足設計，今年（2022年）4月時她就與好友Francesca Aiello共同打造聯名比基尼系列，以客座設計師身份，將兩人的兒時回憶注入居家服和泳衣單品上，還親自上陣拍攝形象照，引起廣大關注。相較於名人副業多數選擇美妝保養、潮牌等，吉吉哈蒂德這回跨足針織界更是前景一片看好。