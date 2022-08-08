別被騙了！看起來低熱量、實際上超肥的5種食物：紅棗、雞爪都上榜

記者李薇／台北報導 圖／pexels

減肥的人都希望自己可以越吃越瘦，因此在挑選單品上，都以低GI的飲食為主，但有時候仍然會掉入陷阱裡面，以下就盤點5款看起來很瘦、吃下肚卻會變胖的單品，不要被字面上的意思給蒙蔽了雙眼，還是要仔細看成分表最實際。

＃乳酸菌飲料

很多人都覺得要瘦，肯定要提升消化機能，因此會挑選乳酸菌飲料，幫助身體培養好菌，但其實這類型的飲料多半糖分很高，很容易讓人越喝越胖，小小一瓶至少就有約3顆方糖的量。

＃紅棗

紅棗對於身體擁有很多好處，可以補氣血、也能讓精神變好，若是有失眠問題的女性，少量食用也可以幫助安神，但其實它的熱量也算高，尤其是乾紅棗，吃多了容易發胖，建議少量攝取。

＃雜糧餅乾

想要取代精緻澱粉，有些人會挑選雜糧餅乾，在飢餓的時候，增添飽足感，但是很多市面上的單品，為了改善粗糧不好吃的口感，都會加入大量的糖和油脂，表面上看起來好像很健康，其實熱量也是不容小覷。

＃雞爪

雞爪看起來沒多少肉，滷過之後吃著解饞又有飽足感，看起來是很棒的零食，但其實雞爪熱量超高，更別說滷過之後，不僅熱量不減，鈉含量也會飆升，所以盡量要少吃。

＃沙拉醬

沙拉也是很多減脂人都會吃的單品，但為了讓蔬菜不那麼難吃，加點醬更是大多數人的選擇，但其實醬多數都是以油或是美奶滋為基底，吃多了絕對瘦不下來。