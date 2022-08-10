試・開箱／一上官網就被搶光的「生巧克力唇膏」霧面妝效美翻了！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

彩妝熱度漸漸回歸，想要拿下口罩、不失好氣色，唇彩是一定必備的單品，最近就有不少品牌推出厲害的唇妝單品，像是專業的彩妝品牌NARS、MAKE UP FOR EVER、嬌蘭都有厲害的新作，絕對適合喜歡嚐鮮的女孩玩色、包色。

＃NARS 自戀柔霧嫩唇膏

一在官網上市，就立刻創下完售佳績的自戀柔霧嫩唇膏，這次熱門色調再度回歸，性感的生巧克力色澤，塗抹在雙唇上，就可以打造出霧面裸透的質感，搭配金屬感的銀色包裝，拿在手上時髦度立刻大增，一抹就能創造超模級妝效，當然一定要擁有。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉

同樣也是霧面質地的藝術大師愛神特霧唇釉，擁有24小時持妝的特殊配方，讓妳戴上口罩也不容易沾染，水狀的質地打造輕薄、無存在感的妝效，特別適合台灣炎熱的夏天，重點是獨家研發無痕斜角智慧刷頭，塗抹雙唇零死角，輕鬆打造俐落唇形。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏

在彩妝創意總監Violette的推動下，紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏，以霧面的絲絨質感加上金燦的效果，讓唇妝展現出低調中的奢華，搭配披上蝶舞新衣的高訂彩殼，可以隨意組合成個人化的一支唇彩，專屬每個愛美的女性。