試・開箱／一上官網就被搶光的「生巧克力唇膏」霧面妝效美翻了！

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

彩妝熱度漸漸回歸,想要拿下口罩、不失好氣色,唇彩是一定必備的單品,最近就有不少品牌推出厲害的唇妝單品,像是專業的彩妝品牌NARS、MAKE UP FOR EVER、嬌蘭都有厲害的新作,絕對適合喜歡嚐鮮的女孩玩色、包色。

#NARS 自戀柔霧嫩唇膏

一在官網上市,就立刻創下完售佳績的自戀柔霧嫩唇膏,這次熱門色調再度回歸,性感的生巧克力色澤,塗抹在雙唇上,就可以打造出霧面裸透的質感,搭配金屬感的銀色包裝,拿在手上時髦度立刻大增,一抹就能創造超模級妝效,當然一定要擁有。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師愛神特霧唇釉

同樣也是霧面質地的藝術大師愛神特霧唇釉,擁有24小時持妝的特殊配方,讓妳戴上口罩也不容易沾染,水狀的質地打造輕薄、無存在感的妝效,特別適合台灣炎熱的夏天,重點是獨家研發無痕斜角智慧刷頭,塗抹雙唇零死角,輕鬆打造俐落唇形。

#嬌蘭 紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏

在彩妝創意總監Violette的推動下,紅寶之吻高訂金燦絲絨唇膏,以霧面的絲絨質感加上金燦的效果,讓唇妝展現出低調中的奢華,搭配披上蝶舞新衣的高訂彩殼,可以隨意組合成個人化的一支唇彩,專屬每個愛美的女性。