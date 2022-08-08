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「具先生」戴十字架鑽鍊放閃　配隨興圓領衫施展熟男魅力

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▲▼ 孫錫求IG 。（圖／翻攝IG）

▲金智媛（左）與孫錫求演出《我的出走日記》後，聲勢大好。（圖／翻攝sonsukku IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星孫錫求於厭世風韓劇《我的出走日記》演出神秘「具先生」一角，與金智媛有精彩對手戲而爆紅，緊接著又在動作片《犯罪都市2》飾演大反派，與「怪物刑警」馬東石交手，壞到骨子裡的演出令人印象深刻，他的獨特魅力受到時尚圈矚目，被義大利近百年歷史的珠寶品牌DAMIANI欽點為南韓代言人。

▲▼ 孫錫求IG 。（圖／翻攝IG）

▲孫錫求佩戴義大利品牌DAMIANI標誌性的鑲鑽十字架項鍊。（圖／翻攝sonsukku IG）

▲▼ Damiani 。（圖／公關照）
 

▲DAMIANI十字架項鍊由兩個十字架構成。（圖／DAMIANI提供，以下同）

1924年創立的DAMIANI源自義大利金匠匯集地Valenza，最著名的設計Belle Époque COLLECTION 美好年代系列靈感正源自品牌誕生的美好時代，尤其向當時剛起步的電影工業致敬，當中十字架造型項鍊最具代表性，鍊墜由兩個十字架構成，佩戴者於行進之間，內外部的十字架都會輕輕晃動吸睛，且兩者的寶石光芒交互放閃，更加耀眼。

▲▼ Damiani 。（圖／公關照）

▲孫錫求日前出席南韓DAMIANI活動所戴的藍寶石鑽石十字架項鍊。

「具先生」孫錫求也被DAMIANI十字架鍊墜吸引，曾戴全鑲鑽的款式配隨興的圓領衫，日前出席品牌活動時，則選戴鑲嵌藍寶石與美鑽的項鍊搭配西裝，證明此經典設計跨越性別界線，男、女都能駕馭。不僅珠寶品牌相中他，按摩科技品牌OSIM也邀他拍攝廣告，足見「具氏魅力」無敵。

▲▼孫錫求 。（圖／翻攝OSIM Korea臉書）

▲孫錫求人氣旺，還接拍Osim按摩椅廣告。（圖／翻攝Osim Korea臉書）

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關鍵字：

孫錫求, 具先生, DAMIANI

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