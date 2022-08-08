fb ig video ETtoday search mobile

痘痘冒不停？零成本治痘「6方法」，奶茶先戒了吧！

>

▲▼零成本治痘「6方法」，奶茶先戒了吧！ 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲奶茶不僅會讓你變胖，還會讓冒痘率大增。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫夏季好考驗油性肌膚，當油脂分泌過剩，有利於痘痘生長，導致大痘小痘冒不停，其實改善痘痘並不用花大錢，只要改善以下生活習慣，讓你零成本改善痘痘肌。

▲▼零成本治痘「6方法」，奶茶先戒了吧！ 。（圖／Unsplash、Pexels）

#戒牛奶

研究指出，牛奶中有一種荷爾蒙因子，有可能導致皮脂腺脂肪增生，進一步促使痘痘生成，若是為冒痘體質，試著少喝牛奶看看是否會改善。

#戒奶茶

奶茶中含有奶和糖，都有利於痘痘生長，且糖分若是攝取過多，也會使肌膚產生糖化反應，加速衰老。

▲▼零成本治痘「6方法」，奶茶先戒了吧！ 。（圖／Unsplash、Pexels）

#口罩別重複戴

口罩應該每天要更換，夏季氣溫高使得臉部油脂分泌增加，若是口罩重複使用，這樣不僅不利於防疫，且更容易提供痘痘的生長環境，油脂髒污堆在臉龐，使得臉上痘痘冒不停。

#運動不要帶妝

多運動對身體好，但是帶妝運動對皮膚不好，當臉部流汗同時分泌油脂，接著再與彩妝髒污融在一起，使得毛孔堵塞，長痘痘機率當然大增。

▲▼零成本治痘「6方法」，奶茶先戒了吧！ 。（圖／Unsplash、Pexels）

#不要亂摸臉

每天手接觸很多東西，若總是習慣摸臉，容易把手上的細菌帶到臉部，若是已經冒痘 也最好別亂摸亂擠，這樣容易使痘痘發炎，反而更嚴重。

#維持正常作息

當作息不規律、日夜顛倒熬夜，就中醫論點來說，會引起肝火旺盛，每天晚上12點到2點是肝臟排毒時間，如果這段時間沒得到妥善休息，身體無法排毒就會導致肝熱，使得痘痘大爆發。

►番茄、鮭魚都入榜！盤點6種「抗衰老食物」，讓你越吃越年輕

關鍵字：

痘痘, 治痘.出油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例

野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

你和誰可以過出幸福的生活？超準心測解答出你需要的另一半 新垣結衣「狀態回歸」登雜誌！新畫報清純可愛網讚：老婆回來了 48歲貝嫂「辣媽度假風」成亮點！　迷你裙放送筆直美腿超吸精 肚子一圈肉？營養師教你「4種食物」，吃出平坦小腹 痘痘長不停？皮膚科醫師教「抗痘飲食」6關鍵　3種NG食物快避開 秀英撞衫韓韶禧沒在怕的！　下秒「胸前大開洞」辣出天際 韓流發威！「怪物女團」奪小CK全球代言人　同款已經燒翻粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面