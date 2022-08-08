痘痘冒不停？零成本治痘「6方法」，奶茶先戒了吧！

▲奶茶不僅會讓你變胖，還會讓冒痘率大增。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫夏季好考驗油性肌膚，當油脂分泌過剩，有利於痘痘生長，導致大痘小痘冒不停，其實改善痘痘並不用花大錢，只要改善以下生活習慣，讓你零成本改善痘痘肌。

#戒牛奶

研究指出，牛奶中有一種荷爾蒙因子，有可能導致皮脂腺脂肪增生，進一步促使痘痘生成，若是為冒痘體質，試著少喝牛奶看看是否會改善。

#戒奶茶

奶茶中含有奶和糖，都有利於痘痘生長，且糖分若是攝取過多，也會使肌膚產生糖化反應，加速衰老。

#口罩別重複戴

口罩應該每天要更換，夏季氣溫高使得臉部油脂分泌增加，若是口罩重複使用，這樣不僅不利於防疫，且更容易提供痘痘的生長環境，油脂髒污堆在臉龐，使得臉上痘痘冒不停。

#運動不要帶妝

多運動對身體好，但是帶妝運動對皮膚不好，當臉部流汗同時分泌油脂，接著再與彩妝髒污融在一起，使得毛孔堵塞，長痘痘機率當然大增。

#不要亂摸臉

每天手接觸很多東西，若總是習慣摸臉，容易把手上的細菌帶到臉部，若是已經冒痘 也最好別亂摸亂擠，這樣容易使痘痘發炎，反而更嚴重。

#維持正常作息

當作息不規律、日夜顛倒熬夜，就中醫論點來說，會引起肝火旺盛，每天晚上12點到2點是肝臟排毒時間，如果這段時間沒得到妥善休息，身體無法排毒就會導致肝熱，使得痘痘大爆發。

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