抽獎／ROG潮流系列推出「特務風小方包」！　男、女生背都超帥

記者王則絲／台北報導

潮流電競品牌ROG玩家共和國除了有出色的電競3C商品，也致力跨足潮流時尚，去年首次發表「ROG Splash」系列賣翻天，近日終於發布第二波，首推「ROG Slash小方包」巨大的扣環設計潮味十足，既輕便又很帥氣，這次《ET FASHION》特別與ROG合作舉辦抽獎，只要閱讀至文末、並參加抽獎，就有機會把這顆「ROG Slash小方包」帶回家！

▲「ROG Splash」系列第二波發布。（圖／品牌提供）



「ROG Splash」系列第二波新加入了4種包款與2件帽款，以大膽的紅紫色與電藍色交織於黑色上頭，設計靈感來自玩家們熟悉的程式編碼「<>」以及近年時尚圈火紅的賽博龐克元素。

▲「ROG Slash小方包」，男生、女生都可以背！（圖／品牌提供）



形象照中模特們像《駭客任務》裡一樣瀰漫未來感氛圍，宛如特務般帥氣，系列首推體積輕便的「ROG Slash小方包」採硬殼結構、超大扣具，外觀精巧吸睛；「ROG Slash潮流腰包」則提供極致便利性，配置卡片快取口袋，感覺能隨時掏出什麼任務道具；「ROG Slash筆電包」最高容納15.6吋筆電，採用特殊壓紋纖維、EVA緩衝墊，能完美守護筆電；「ROG Slash防水背包」擁有寬廣內部隔間與專用隔板，最大可放置17吋筆電與所有裝備，同時也很適合旅行。潮流帽款有「扣帶帽」及「漁夫帽」兩個全新選擇，防潑水全天候適用。

▲更多「ROG Slash」系列單品。（圖／品牌提供）



像這樣帥氣的潮流包款，不分男女使用又好搭配日常服裝，最受年輕人們歡迎，本季台灣機能品牌Fyber Forma以「SPACE MISSION」的太空精神為主題，帶來了一系列T恤、隨身小包等單品，上頭飾有美國NASA的圖樣，看來科技感十足；而近年人氣的丹麥品牌RAINS，以機能率性的風格著稱，本季透過新色炫霓黃推出眾多單品，連小賈斯汀都愛上，其中這款炫霓黃捲蓋後背包，也會是不錯的選擇。

▲Fyber Forma SPACE MISSION 組合式隨行扁包。（圖／品牌提供）



▲RAINS 經典黑質感輕便托特包、射線炫霓黃防水迷你版捲蓋後背包。（圖／品牌提供）



《抽獎》

本次ROG特別與《ET FASHION》合作，決定將送給讀者們超讚好禮，只要前往IG貼文參加抽獎，就有機會獲得市價2,390元的「ROG Slash小方包」。