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戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

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▲▼ 戀愛時最黏人的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人一旦談起戀愛，就像無法獨立生活，隨時隨地都想待在另一半身邊，24小時黏在一起都沒問題。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就透露，12星座中戀愛時最黏人的星座Top 3，有的是因為缺乏安全感，有的是佔有慾很強烈，想時刻掌握戀人的所有大小事。

▲▼ 戀愛時最黏人的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

雙魚座個性比較浪漫、愛幻想，常常渴望生活在童話世界裡，而當他們戀愛時就會希望一整天都能和另一半待在一起，尤其是看到別對情侶甜蜜的模樣，都會讓雙魚更情不自禁，立刻黏回到另一半身邊，因為他們受不了別人比他們更恩愛甜蜜。

▲▼ 戀愛時最黏人的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

巨蟹座有顆敏感的心，容易跟著情緒走，尤其陷入感情時更沒有安全感，因此他們很需要跟人待在一起獲得安全感。他們常常是表面上看起來不在乎，但其實內心裡很空虛，一旦戀愛，就希望不論做什麼事情，另一半都能陪在他們身邊，就算是什麼都不做、只是默默地待在身邊也可以，這樣才能讓巨蟹感到安心。

▲▼ 戀愛時最黏人的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天蠍座

天蠍座對戀人的黏人習慣，源自於他們強烈的佔有慾，當他們愛上一個人就會無比堅定的維護戀情，同時也會黏住對方不放。不僅是黏人，他們還會有很強的控制欲，只要對方不在他們的掌控或視線範圍內，他們就會下意識地開始胡思亂想，想著另一半在做什麼、與誰見面等，因此讓他們更想無時無刻待在戀人身邊。同時天蠍的直覺也非常強，除非另一半的說謊、圓謊能力非常強，否則只要有一絲不對勁，他們馬上就會看出來。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 黏人, 天蠍, 巨蟹, 雙魚

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