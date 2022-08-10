皮膚科醫師教「改善敏感肌」3關鍵！7大有效保養成分快記好

▲皮膚科醫師教3招幫助改善敏感肌狀況。（圖／翻攝IG@yubi_190、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

你的肌膚總是肌膚粗糙、毛孔粗大，臉部還經常感到灼熱、搔癢、緊繃、刺痛、泛紅，甚至起疹子？如果中了4個以上，那你很可能就是敏感肌族群的一員了！皮膚科醫師簡丹就表示，常說的敏感肌其實是一種皮膚狀態，也就是肌膚容易受外界刺激而出現上述那些「過敏症狀」。想要改善皮膚敏感，最關鍵的就是要修護好皮膚屏障、提高肌膚免疫力，快做好以下3件事，遠離敏感肌威脅。

＃做好防曬



紫外線對肌膚的傷害很大，除了會變黑，也會促使皮膚衰老（光老化），如果皮膚長期接觸紫外線，會損害皮膚的彈性組織，使皮膚失去彈性、促進皺紋生成等。

外出時，建議使用防曬帽、防曬口罩、遮陽傘等遮陽用具，塗防曬乳也可以，日常通勤推薦使用SPF30/PA+++就可以了，尤其皮膚容易敏感的人，建議使用不需另外卸妝的防曬產品，減少對皮膚的刺激。

＃精簡護膚

敏感肌的日常保養其實用精華＋乳霜就夠了，洗面乳要選胺基酸的，一天使用1次或2天用1次即可。而敏感肌保養的重點在於保濕和維護皮膚屏障的穩定，尤其以積雪草、金縷梅、馬齒莧、尿囊素、維生素B5、神經醯胺、玻尿酸等7種成分對於敏感肌來說比較友好，很推薦在挑選護膚品時作為參考。

＃減少上底妝

化妝的部分，眼睛、眉毛、唇妝可隨意是否化妝，但敏感肌建議平時用能提亮膚色的防曬替代底妝即可，有重要場合再用底妝，減少上底妝。

最後醫師也提醒，除了以上3個重點，運動、睡眠對於改善肌膚敏感狀況也非常重要，建議養成運動習慣，早點睡、維持良好睡眠品質。

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