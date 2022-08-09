歐陽娜娜突變「紅髮＋煙燻妝」現身機場！　網險些認不出評價兩極

▲歐陽娜娜以紅髮現身機場。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜是媒體矚目焦點，近日她被捕捉到最新身影，以一頭亮紅棕髮色現身機場，穿上低腰裙模樣前衛，與過去清新的少女裝扮有很大反差，差點讓粉絲認不出。隨後她也親自在IG公開美照，造型引來兩極評價。

▲歐陽娜娜身穿大陸品牌DNT五角星連帽衫搭配短裙 。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）



歐陽娜娜親自曝光最新造型，悄悄換了鮮亮的紅髮色，身穿大陸品牌DNT五角星連帽衫，下身則搭配低腰牛仔短裙彰顯身材比例，一雙白皙美腿非常顯眼。為迎合休閒舒適的「機場style」，歐陽娜娜腳踩曾與她推出聯名的Crocs洞洞拖鞋，看得出對於這身造型相當滿意，一次拍攝多張美照寵粉。

▲歐陽娜娜紅髮與煙燻妝造型前衛 。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）

而這次露面最大亮點莫過於紅髮色，為呼應前衛風格，歐陽娜娜還以煙燻妝出鏡，長眼線以及暗黑眼影勾勒出不同風格，突如其來的轉型也引發網友兩極評價，有人就認為，「不太適合，看上去很非主流」、「穿搭太迷了看不懂」，也有粉絲力挺表示「紅髮色好美」、「娜娜一直嘗試新風格很好」。

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