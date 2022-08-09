楊冪新內衣廣告洩傲人深溝！　電暈粉：這是我可以看的嗎？

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪身為內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）代言人，近日由官方釋出一組全新秋季廣告大片，讓平時穿衣偏向保守的楊冪，終於有機會一撒粉絲福利，身穿淡雅性感的內睡衣，托出傲人深溝，讓粉絲們紛紛直呼：「這是我可以看的嗎？」

▲楊冪新內衣廣告釋出。（圖／翻攝自微博）



楊冪雖然是內衣代言人，但是比較大尺度的畫面通常會是由是另一位代言人超模何穗來演繹，不過這一年來楊冪逐漸解放，在鏡頭前大方展露纖細體態下卻藏著的超有料身材。

▲楊冪新內衣廣告釋出。（圖／翻攝自微博）



最新釋出的內衣大片中，楊冪先是示範絲質的內睡衣，斜倚在一片自然草原中，純欲氛圍滿點，接著她也換上蕾絲綁帶馬甲，凸顯深邃的鎖骨線條，透膚效果也讓性感指數更飆升，另一套水藍色的馬甲內衣，楊冪以份量白紗裙來搭配，整個場景宛如意外落入人間的仙女，傲人的身材讓粉絲直呼：「代言人太漂亮！」、「這是我可以看的嗎？」、「想要簽名照」、「太過分太性感了！」

▲楊冪新劇造型。（圖／翻攝自微博）



楊冪近期正在拍攝一齣新劇《妖狐小紅娘》，被網友們譽為是最適合演仙界妖狐這種角色的女星，不過新劇形象照曝光時，卻被批評把楊冪的造型做得太妖豔，失去了原先故事中的清純妖狐設定，然而這回楊冪的新內衣廣告釋出，清新又性感的樣貌，讓許多粉絲認為反而更適合狐妖的造型。

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