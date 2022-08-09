fb ig video ETtoday search mobile

楊冪新內衣廣告洩傲人深溝！　電暈粉：這是我可以看的嗎？

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪身為內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）代言人，近日由官方釋出一組全新秋季廣告大片，讓平時穿衣偏向保守的楊冪，終於有機會一撒粉絲福利，身穿淡雅性感的內睡衣，托出傲人深溝，讓粉絲們紛紛直呼：「這是我可以看的嗎？」

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新內衣廣告釋出。（圖／翻攝自微博）

楊冪雖然是內衣代言人，但是比較大尺度的畫面通常會是由是另一位代言人超模何穗來演繹，不過這一年來楊冪逐漸解放，在鏡頭前大方展露纖細體態下卻藏著的超有料身材。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新內衣廣告釋出。（圖／翻攝自微博）

最新釋出的內衣大片中，楊冪先是示範絲質的內睡衣，斜倚在一片自然草原中，純欲氛圍滿點，接著她也換上蕾絲綁帶馬甲，凸顯深邃的鎖骨線條，透膚效果也讓性感指數更飆升，另一套水藍色的馬甲內衣，楊冪以份量白紗裙來搭配，整個場景宛如意外落入人間的仙女，傲人的身材讓粉絲直呼：「代言人太漂亮！」、「這是我可以看的嗎？」、「想要簽名照」、「太過分太性感了！」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新劇造型。（圖／翻攝自微博）

楊冪近期正在拍攝一齣新劇《妖狐小紅娘》，被網友們譽為是最適合演仙界妖狐這種角色的女星，不過新劇形象照曝光時，卻被批評把楊冪的造型做得太妖豔，失去了原先故事中的清純妖狐設定，然而這回楊冪的新內衣廣告釋出，清新又性感的樣貌，讓許多粉絲認為反而更適合狐妖的造型。

►韓星最新「反手摀嘴」Pose太妍已開始比了！有瞬間提升顏值的效果

►禹英禑劇中狂穿「這雙樂福鞋」來自平價品牌　同款潤娥也愛！

關鍵字：

楊冪, 維多利亞的秘密, 維密, 內衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」

買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」

歐陽娜娜突變「紅髮＋煙燻妝」現身機場！　網險些認不出評價兩極

歐陽娜娜突變「紅髮＋煙燻妝」現身機場！　網險些認不出評價兩極

野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例 孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款 五雙「小白鞋」好穿又不怕撞鞋　獨特款式為穿搭更增色 48歲貝嫂「辣媽度假風」成亮點！　迷你裙放送筆直美腿超吸精 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ 郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉 「最美姑姑」李若彤傳授防曬3寶，學她曬不黑也曬不老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面