「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情





▲最容易「一見鍾情」星座Top 3 公開 。（示意圖／IG@tvn_drama）

記者鮑璿安 ／台北報導

培養感情分很多種，有人喜歡一步步慢慢依賴上對方，有人卻非常在意「眼緣」，如果第一眼看不順眼，那麼之後哪怕看再多眼都沒用，就是無法來電，以下「一見鍾情」星座Top 3 公開！

Top 3 射手座

射手座很相信第一眼的感覺，認為是最真實確切的，而且要跟射手談感情，耗時間是絕對沒用的，通常要有一個怦然的瞬間，讓他下定決心與你接觸，否則一直離不開朋友的狀態，聊再久也只是空談，原地踏步而已。

Top 2 天秤座

天秤座的戀愛速度很快，可以在第一眼就決定要不要跟這個人繼續，到底有沒有感覺，只有天秤自己說了算，哪怕朋友再怎麼敲邊鼓都沒用。而且天秤也屬於外貌協會的一員，認為外表也是戀情的考量之一，很多時候好感是透過外貌來加分的，所以想要與天秤更進一步，打理好自己的外表非常重要。

Top 1 摩羯座

都說摩羯座不好追，因為第一眼已經下定論了，摩羯對於自己的愛情與生活有具體的規劃，不會將就自己去培養感情，很難透過時間去喜歡上對方，反之摩羯座第一眼就感興趣的人，即便是倒追也會追到對方，可以說是很清楚自己要什麼，不會浪費時間在彼此身上，效率十足。

►感情世界最單純星座Top 3 ！ 第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子



►「最愛面子」星座Top 3 ！ 第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗



►毒舌卻心地善良星座Top 3 ！ 冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情