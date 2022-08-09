誰說社會很險惡？　4種互動分辨同事「也能深交當好友」

▲職場上也可能遇到一輩子的好朋友。（圖／pexels、unsplash）

編輯／借借

人出社會時會慢慢理解職場是敏感的，因為你的同事很可能也是競爭者，或是工作職位不同，會產生不同立場，有時你確實會遇到一些心機重的綠茶婊，但還是有機會可以碰到互相幫助、關心對方的好同事，如果你跟特定幾個同事有5種日常互動，請珍惜你們的關係，對方很有可能是陪伴你一輩子的好朋友。

清楚你的工作模式

在職場上不是像學校一樣的團體生活，每個人都會有各自的步驟、地雷事項跟處理方式，而他清楚你的工作習慣，像是在你忙的時候就不會去打擾，在開完會時會邀你去茶水間，聽懂你話中的意思，無形中有特有的默契。

一起大講老闆壞話、同事八卦

這種紓壓的方式你們絕對會做！基於深厚的信任，一點點小邪惡的討論成為你們開心的方式，而且沒有對方會抓到你把柄的壓力，可以開心的大聊特聊，你也不介意在他面前露出你小邪惡的一面，畢竟在職場上的遭遇，只有身在同辦公室的人才會懂，而你也會為了保護對方守口如瓶。

記得你生活上的一些小習慣

她知道你喜歡喝什麼樣的茶飲，去多少冰塊？幾分甜？要不要加珍珠？或是知道你喜歡哪一類的午餐，吃什麼樣的零食，是否正在減肥？是否減肥只是嘴巴講講？他都知道的一清二楚，在私底下還會幫其他同事或上司取綽號，成為你們的溝通暗號。

會一起體驗辦公室外的事情

除了在上班之外，你們在私人生活的時間也會互動，像是在週末一起午茶、逛街、上瑜伽課等等，創造工作以外的其他相處經驗，你不會因為週間已經見面多次而覺得厭煩，跟對方相處相當自在。