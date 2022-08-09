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「南韓C羅」才合作Burberry又搶下CK！　高顏值內衣大使秀整片腹肌

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▲▼孫興慜 。（圖／品牌提供、翻攝自孫興慜IG）

▲南韓球星孫興慜是時尚寵兒 。（圖／品牌提供、翻攝自孫興慜IG，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓球星孫興慜走紅後廣告代言接不完，最新摘下Calvin Klein （CK）Underwear 韓品牌大使，並穿著品牌的 2022秋季系列單品拍攝形象照，一展緊實身材。而他除了CK代言外，還擁有精品BURBERRY、眼鏡品牌Gentle Monster 等合作，超值25億身價。

▲▼孫興慜 。（圖／品牌提供、翻攝自孫興慜IG）

▲▼孫興慜 。（圖／品牌提供、翻攝自孫興慜IG）

▲孫興慜升格CK Underwear 韓品牌大使，穿著 2022秋季系列單品一展緊實身材 。

年僅30歲的「南韓C羅」孫興慜成為奪英超金靴獎的亞州第一人，出色的外型與實力讓他輕鬆跨足時尚圈。此次Calvin Klein宣佈孫興慜將擔任 Calvin Klein Underwear 韓品牌大使，同時公開由他演繹的最新形象照，身穿了多款Embossed Icon系列，以經典標誌搭配永續材質打造，在秋季注入新穎設計，孫興慜大方秀出緊實腹肌，身穿丹寧外套相佐，自然就有男人味。

此次新頭銜曝光，孫興慜表示：「 Calvin Klein 的產品在我的衣櫥中一直佔有著特殊的地位，因此這次的合作可以說是天作之合。像世界各地的許多人一樣，我不斷受到該品牌的標誌​​性系列所啟發，因此能夠成為品牌大使對我來說既是令人興奮又像是做夢一般。」此外，孫興慜今年6月才成為BURBERRY品牌全球大使，身穿早秋新裝，紳士般的百變風格非常吸睛。

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關鍵字：

南韓, 球星, 孫興慜, Calvin Klein , CK, Underwear

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