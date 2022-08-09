IU新廣告挑戰「黑絲網襪」洩女人味　華麗造型回歸「滿月」巔峰

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）是在影視歌領域都有卓越表現的全方位藝人，自帶氣場的個人特質也讓她備受時尚圈愛戴。近日IU以GUCCI全球品牌大使的身份，出鏡拍攝了一組新廣告，她再次以「滿月」的姿態演繹華麗造型，挑戰透視蕾絲裝與性感黑絲網襪，瀰漫濃厚的復古藝術感與巧妙層疊的女人味。

IU新電影《嬰兒轉運站》剛上映不久，9月還將舉辦演唱會，可說是非常忙碌，近日IU再度替代言精品GUCCI出鏡新廣告，她一共換穿了4套造型來演繹新包款「The Hidden Gucci Horsebit 1955」，出自LOVE PARADE系列，經典馬銜鍊扣躍上新穎的梯形手袋，結合了神秘與穩重的韻味，外型優雅時髦，將在韓國獨家預售。

▲IU新廣告釋出。（圖／翻攝自IG）

新廣告中，IU彷彿回到了《德魯納酒店》時期，在充滿歐式風味的空間中，先是一身黑裝內搭透視蕾絲衫，營造暗黑神秘感，接著換上綠色皮草外套，並讓黑色網襪造型從裙間不經意露出，傾瀉女人味氣場，另一套純白套裝則是優雅端莊，頭帶起到點睛之筆作用，增添一分俏皮。

▲IU新廣告釋出。（圖／翻攝自IG）

其中這套駝棕色皮革馬甲裙裝，IU則是早已不只一次穿上，先前她便曾穿著這件登上雜誌畫報，以及出席品牌活動，是出鏡率非常高的一套造型，不過上回搭配的是竹節包款，這次換上新包，也有不同的風味。

▲IU多次穿上同套駝色馬甲洋裝。（圖／翻攝自IG）

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