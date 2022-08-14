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韓女團打歌服品牌推薦！華莎、Rose同款，日常穿搭也不浮誇

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文／美人圈

印象中的明星打歌服，都是造型浮誇、難以借鑑的穿搭造型，今日打破你的印象，分享五個來自韓國的小眾服飾品牌，既能穿上舞台打歌，更是韓國女明星的私服愛牌，日常穿搭一點都不浮誇！

韓女團打歌服品牌

ODD ONE OUT

ODD ONE OUT聽起來陌生，但一看到他們家衣服上面的黑色小標就知道了，是韓國大半個娛樂圈的同款，不論是舞台上，還是在MV裡，或是各種節目，都會看到許多女明星穿ODD ONE OUT家的衣服，IU、太妍也都曾經穿著同款藍色套裝打歌，給人留下甜美知性的深刻印象。

韓國女團打歌服品牌推薦！IU、BLACKPINK、(G)I-DLE舞台同款，日常穿搭不浮誇

▲ODD ONE OUT（圖／IG@dlwlrma、@miyayeah、@taeyeon_ss）

rocci rocci

rocci rocci屬於元氣可愛少女風格，每一季都會推出全新系列，色系及風格都符合潮流與季節的屬性，是許多韓國明星的私服愛牌，RED VELVET Wendy、Le sserafim宮脇咲良都曾在打歌舞台上穿著rocci rocci衣服，(G)I-DLE的美延也經常著用呢！

韓國女團打歌服品牌推薦！IU、BLACKPINK、(G)I-DLE舞台同款，日常穿搭不浮誇

▲rocci rocci（圖／IG@official_g_i_dle、@young_g_hur、@_weeekly）

SINOON

SINOON是可愛中帶有法式浪漫的少女風格，設計師是位畫家出身，特別擅長運用少女喜歡的配色，最出名的就是BLACKPINK回歸時的打歌服，四人穿上他們家的洋裝，整個夏日都充滿了清爽的感覺。

韓國女團打歌服品牌推薦！IU、BLACKPINK、(G)I-DLE舞台同款，日常穿搭不浮誇

▲SINOON（圖／IG@blackpinkofficial、@sinoon.official）

O!OiCOLLECTION

O!OiCOLLECTION是由BLACKPINK成員Rose代言，為O!Oi旗下的分支品牌，品牌風格展現出潮流街頭，有活力的時尚少女，每季都會設定一個風格主題展現給大家，品牌代言人Rose真的超適合它們家的風格，無論是活動還是私服，都經常穿著該品牌亮相呢！

韓國女團打歌服品牌推薦！IU、BLACKPINK、(G)I-DLE舞台同款，日常穿搭不浮誇

▲O!OiCOLLECTION（圖／IG@roses_are_rosie、@oioikorea）

SCULPTOR

SCULPTOR是屬於學院中性風格，最出名的商品就是RED VELVET JOY在個人專輯《Hello》MV時，所穿的那件針織衫，他們家的短袖上衣也是許多女明星的愛用同款，使用短版和高腰設計搭配，營造出女生的好身材比例，Jennie和太妍就曾經上身過SCULPTOR家的長褲，微微的辣妹甜酷美式風格，讓不少粉絲都跪求同款呢！

韓國女團打歌服品牌推薦！IU、BLACKPINK、(G)I-DLE舞台同款，日常穿搭不浮誇

▲SCULPTOR（圖／IG@_imyour_joy、@jennierubyjane、@sculptor_page）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓星, 打歌服, 私服

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