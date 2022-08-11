8款「粉色精品卡夾」推薦　 LADY DIOR絕美、LOEWE附鑰匙鉤精緻又實用

文／美人圈

近幾年小廢包當道，因應大家日常出門的需求，許多大牌也紛紛推出小巧精緻的卡片夾！小編這回特搜了8款「粉色精品卡片夾」來推薦給大家～其中CELINE凱旋門新款可愛爆棚； LADY DIOR這款復古粉超迷人，還有BURBERRY、YSL這幾款萬元有找，趕緊下滑把心儀的款式收藏起來吧！

2022 新款「粉色精品卡夾」推薦

CELINE亮面小牛皮卡片套

CELINE在2022秋季系列推出這款卡片套，以亮面小牛皮製成，中間立體的縫線凱旋門超吸睛，內裡設有兩個信用卡插袋、一個扁平口袋，小巧卻很實用，能輕鬆放進小包內。除了有超美的「唇膏紅色」、另外還有經典的「焦糖棕色」可選擇！

▲CELINE亮面小牛皮卡片套，NT$11,500。（圖／CELINE，下同）

▲CELINE平滑小羊皮卡片套，NT$11,500

DIOR LADY DIOR 卡片套

DIOR將經典包款LADY DIOR元素重現成這款卡片套！以復古粉紅色羊皮製作，綴上Cannage藤格紋圖案縫線，加上可拆卸「D.I.O.R.」吊飾，每個細節都精緻到令人驚呼～最特別的是做成風琴式隔層，能容下5張卡片，設計輕盈而實用，可收納日常必需品。

▲DIOR LADY DIOR 卡片套，NT$15,500。（圖／DIOR）

LOUIS VUITTON ROSALIE 零錢包

LV這款玫瑰粉色的零錢包超有質感！以柔軟Monogram Empreinte粒面皮革打造，標誌性的老花壓花圖案＋金色的Louis Vuitton刻紋按扣，低調又迷人～內裏設有拉鏈零錢格、一個貼袋及兩個信用卡夾層，小巧卻功能齊全，這款很值得入手呀～

▲LOUIS VUITTON ROSALIE 零錢包，NT$15,400。（圖／LOUIS VUITTON）

CHANEL 經典口蓋卡片夾

CHANEL的小皮件也相當炙手可熱！這款「經典口蓋卡片夾」以超亮眼的莓紅色呈現，由小羊皮製成，搭配金色雙C LOGO，一眼就令人動心啊！內裏設有兩個卡片套及一個零錢格，相當夠裝～重點是價格相較品牌它款親民許多，入門香奈兒選它準沒錯。

▲CHANEL 經典口蓋卡片夾，NT$16,800。（圖／CHANEL）

YSL MATELASSÉ 粒面壓花皮革卡包

YSL這款卡片夾由鞣製小牛皮革製成，採用經典的山型縫線、加上金屬YSL標誌，簡約又亮點十足，一共有5個卡槽，想找多隔層卡片夾的朋友們，這款絕對會讓你滿意！重點是這款有高達12種色選能挑，真的愛了～

▲YSL MATELASSÉ 粒面壓花皮革卡包，NT$9,700。（圖／YSL）

FENDI 粉紅色FF納帕皮革卡片套

FENDI這款寶寶粉令人一眼就少女心噴發呀～以粉紅色納帕皮革製成，飾有浮雕金屬FF主題圖案，並設有三個信用卡夾層和零錢袋，整體輕巧實用度又高，非常推薦給小包愛好者！

▲FENDI 粉紅色FF納帕皮革卡片套，NT$12,900。（圖／FENDI）

BURBERRY Lola卡片夾

BURBERRY這款卡片夾是超夢幻的蜜桃粉～由經典的Lola包款元素設計，以鞣制绗缝羔羊皮製成，配上鍍金TB標誌性LOGO，實在美到不行！內裏可放下4個卡片，重點是價格萬元有找，無論自用或送禮都很合適。

▲BURBERRY Lola卡片夾，NT$9,800。（圖／BURBERRY）

LOEWE 方形鍊條卡片套

LOEWE這款「方形鍊條卡片套」太萌！採用石紋小牛皮製成，配上金屬Anagram圖案，還附上鑰匙鉤和鏈條，可方便掛在包包上，內裏設有拉鍊零錢收納袋、六個信用卡槽，是精緻又實用的美包無誤～

▲LOEWE 方形鍊條卡片套，NT$18,000 。（圖／LOEWE）



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