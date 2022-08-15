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夏天就是碎花的季節！跟著趙露思、Jennie私服搭配，穿出仙氣感

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文／美人圈

夏天就是碎花的季節！不過碎花元素穿搭可是相當講究搭配、版型，若是一不小心挑錯，就顯老又顯俗氣。不論妳是想要穿出氣質仙氣感、時髦氣場還是甜酷穿搭，參考此篇準沒錯，小編統整了女星夏日「碎花單品」穿搭重點，趙露思、迪麗熱巴以及Blackpink Jennie、Lisa都值得參考，趕緊來看看吧

趙露思碎花單品穿搭

1：寬褲ｘoversize字母T

首先第一套肉絲挑選了坑條碎花褲，利用中性、隨性感的oversize字母T來平衡碎花可愛感。這邊有個小技巧大家可以學起來，坑條面料一挑錯就容易顯胖，建議在版型上挑選「微喇叭」款式，再搭配一雙厚底小白鞋，讓褲腳輕微蓋住鞋身，就能讓修飾效果更加倍！

趙露思碎花單品穿搭1：寬褲+oversize字母T

▲碎花寬褲搭oversize字母T（圖／小紅書@趙露思，下同）

2：復古宮廷風洋裝

碎花洋裝在直男眼裡就是成為「菜市場同款」！大家可以學學露思，尋找特別一點的款式，比如說這件貴族宮廷感洋裝，帶有澎袖元素，可以將手臂襯托得相當纖細，頭肩達到完美比例，仔細看還有收腰馬甲的設計，完美將女性的身型線條勾勒出來，相信就連男友也會看得懂～

趙露思碎花單品穿搭2：復古宮廷風洋裝

3：平口洋裝ｘ喇叭褲

趙露思身上這件平口花洋裝一秒就給人夏日氛圍！除了可以單穿以外，搭配牛仔褲混搭出率性感也相當好看～褲型選用切口的微喇叭褲，再稍微將衣服紮進褲頭，更能展現出好比例！

趙露思碎花單品穿搭3：平口洋裝+喇叭褲

迪麗熱巴碎花單品穿搭

1：碎花三分袖上衣ｘ老爺牛仔褲

同樣也喜歡甜酷風的熱巴，選擇了樣式簡單的棉質上衣，上面除了綴有藍色小花，還使用了木耳滾邊，搭配上顯瘦感的三分澎袖，根本少女感十足～下身刻意選擇了仿舊感的老爺牛仔褲及鉚釘皮帶，若是想不出要搭配什麼鞋款，選擇不搶風頭的小白鞋絕不出錯！

迪麗熱巴碎花單品穿搭1：碎花三分袖上衣X老爺牛仔褲

▲三分袖上衣有顯瘦感。（圖／微博@Dear迪麗熱巴，下同）

2：長洋ｘ涼鞋ｘ漁夫帽

這套穿搭完美呈現出熱巴的時尚好品味！長洋裝不一定要穿出氣質感，其實透過漁夫帽、腋下包以及涼鞋等休閒俐落的單品，就可以製造出不一樣的火花。

迪麗熱巴碎花單品穿搭2：長洋X涼鞋X漁夫帽

Jennie碎花單品穿搭

1：低飽和度雪紡材質

一般的碎花樣式都是滿版設計，挑錯款式一不小心就「俗」掉，大家可以選擇像是Jennie身上的這件單品，除了色彩飽和度較低外，雪紡材質可以降低侵略性，是穿搭小白們很好入門的碎花單品～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2：色塊拼接

Jennie好難得穿得這麼氣質～奶油色裙子可以瞬間給視覺降溫，以花卉圖案帶出端莊感，並利用白色色塊做拼接，整件洋裝質感更提升外，還可以轉移視覺焦點，看起來更加顯瘦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lisa碎花單品穿搭

1：大方領設計

如果是棉花糖女孩、圓肉臉型可以選擇大方領設計，大面積的露出肌膚、肩頸線條，可以顯得更加骨感；若是小胸女孩，則可以選擇胸前抓皺設計，有效的增加份量感，讓胸型更加好看～

 
 
 
 
 
 
 
 

2：襯衫X牛仔褲

襯衫ｘ牛仔褲絕對是經典不敗的組合！想要看起來更加減齡，我們可以選擇鵝黃色、淺粉色、淡藍色等色系，加上同色系的圓扣及花卉圖案，打造出童裝般的效果。當然如果不想太過孩子氣，可以選擇收窄腰線的版型，微紮進褲頭、視覺上擁有模特兒身材。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

泫雅碎花單品穿搭

1：碎花單車褲ｘ大學T

說到碎花穿搭，泫雅絕對專家等級！這款大面積印花設計本身就非常吸睛，若是上身再選擇過度華麗的款式，反而會讓人看得眼花撩亂，因此建議選擇中性色調的灰色大學T，平衡視覺感受，讓穿搭重點放在一處，更能穿出時尚氣場～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2：色系不超過3種

高飽和度的穿搭，最忌諱的就是身上色彩多於3種，就連帽子、襪子等配件也算在內，因此這套穿搭泫雅特別挑選了與上衣顏色呼應的綠色襪子，一整身下來雖然色彩斑斕但又不會給人俗艷感，反而相當青春有活力～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 碎花, 洋裝

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