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法國女生秋冬趨勢公開！Jessica搶穿Sandro鏤空裝、Maje復古優雅

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記者鮑璿安 ／台北報導

想營造出法式優雅氣息，輕奢品牌Maje以及Sandro提供了簡易的穿搭範本，今（9日）舉辦2022秋冬系列新品預覽，無論是70年代的復古花磚元素，或是專為跑趴而生的細肩帶連身衣都一次到齊，連韓星鄭秀妍Jessica也搶先上身，時尚迷可提前了解秋冬趨勢！

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲Sandro本季針對「牧民混搭風」進行了全新詮釋。（圖／品牌提供）

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲鄭秀妍身穿Sandro 2022秋冬系列綁帶鏤空連身衣成為風格指標。（圖／品牌提供）

近年來許多藝人演繹Maje以及Sandro單品，引領了亞洲女孩專屬的「法式優雅」。Sandro本季針對「牧民混搭風」進行了全新詮釋，當中出現一款「NAVAJO」圖案，類似於階梯狀的彩色線條，點綴在秋冬必備的大衣單品上，使其充滿活力；或是心形標誌化作印花，讓長版外衣清亮起來。不得不提到專為派對而生的單品，由韓星鄭秀妍搶先演繹了黑色細肩帶連身衣，相較於Sandro過往風格可說是轉大人，當中的鏤空細節畫龍點睛傳遞性感氛圍。

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲Maje帶領女孩們重回70年代，復古的花磚元素是重點印花。（圖／品牌提供）

▲▼輕奢品牌Maje以及Sandro。（圖／品牌提供）

▲羽毛袖口屬於可拆式。（圖／品牌提供）

Maje則帶領女孩們重回70年代，復古的花磚元素是此次的重點印花，像是幸運的四葉草般，打造了時髦的針織背心以及洋裝。為迎合多場合、實穿的雙重性質，這次晚裝系列非常靈活，呈現出輕柔的羽毛上衣，而羽毛袖口其實是可拆式，因此跑趴、日常一件就能夠搞定，可參照模特兒搭配上肩背壓紋包款相佐。另也將皮革、亮片元素充斥其中，塑造了古典卻前衛的秋冬系列。

在2020年登台的Sandro Homme 男裝，本季探索1970年代經典的英倫運動風格，品牌從牛津和劍橋大學等英國知名學府的運動服取材，帶來源自橄欖球運動的標誌性黑白色或紅橙色格紋球衣。

關鍵字：

輕奢, 品牌, Maje, Sandro

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