2022文博會在高雄！餐酒配無敵海景、戰斧豬排　必吃6間美食清單

圖、文／MENU美食誌
2022文博會在高雄！橫跨兩大場館，周邊美食更是不能少，從高雄流行音樂中心逛到高雄展覽館，美食清單絕對讓你吃得飽飽飽！
BELON貝隆餐廳
高雄市前鎮區
藏身在高雄展覽館後方，食材超過5成都來自海洋的景觀餐廳，使用台灣、法國與西班牙的海鮮和私房佐料，做出一道道異國風味的美味料理。
▲BELON貝隆餐廳（圖／美食客momo提供）
SAUGA鯊加碼頭餐廳
高雄市前鎮區
位於高雄港亞洲新灣區的遊艇碼頭畔，使用5個貨櫃搭建出全景落地玻璃，位於2樓的露天開放式空間，可以360度觀賞港都及市區景觀。
▲SAUGA鯊加碼頭餐廳（圖／美食客Rain到哪吃到哪提供）
勘熟所-A LITTLE MEDIUM
高雄市新興區
鄰近高雄流行音樂中心的寵物友善餐廳，必吃鋪滿炙燒黑牛的熔岩舒服牛丼飯，炙燒後帶出的迷人香氣，牛肉肉質鮮嫩扎實，搭配淋了醬汁的米飯，十分好吃又有飽足感！
▲熔岩舒服牛丼飯（圖／美食客布朗尼提供）
【莎曉】克羅埃西亞廚房CROATIAN KITCHEN
高雄市苓雅區
位於高雄女中對面的街道，主要販售克羅埃西亞料理，店內擺設裝飾帶有歐風氣息，需要提前預訂的克國戰斧豬，使用克羅埃西亞當地的香料醃製，味道別有一番風味。
▲克國戰斧豬（圖／美食客林霈薇提供）
GI DIANMA一點點輕食
高雄市苓雅區
地點位在高雄海洋文化及流行音樂中心對面，販售三明治、煎餅、鬆餅等多項輕食，推薦藍莓果醬鬆餅，厚實的鬆餅口感如舒芙蕾般鬆軟綿密，搭配店家熬煮的藍莓醬，讓人一口接一口！
▲GI DIANMA一點點輕食（圖／美食客如 der 吃貨記提供）
覓奇頂級龍蝦和牛日本料理
高雄市苓雅區
位在成功路上的中高價位日式餐廳，透過檜木打造而成的裝潢，散發著檜木特有的香氣，也帶有濃濃的日式氛圍，餐點是無菜單料理，分別有1500、2500、3500、6000等四種價位。
▲覓奇頂級龍蝦和牛日本料理（圖／美食客aphy K提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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