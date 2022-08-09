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日本設計師三宅一生因肝癌逝世　一手創立「褶皺帝國」火紅半世紀

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記者王則絲／台北報導

以「一塊布」皺褶藝術設計聞名的日本設計師品牌ISSEY MIYAKE創辦人三宅一生，今傳出已於5日因肝細胞癌症逝世，享壽84歲。日本時尚大師三宅一生於1938年出生於廣島市，是日本時裝史上最著名的設計師之一。

▲▼日本知名設計師三宅一生逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲三宅一生於5日因肝細胞癌症逝世。（圖／達志影像／美聯社）

三宅一生1964年畢業自東京多摩美術大學平面設計系後，他前往法國巴黎學習高級訂製服的技術和設計，而後也到紐約長居學習過，並分別與紀梵希（GIVENCHY） 和已故紐約極簡派大師Geoffrey Beene共事，1970年，他回到東京創立了三宅設計事務所，1971年正式開啟ISSEY MIYAKE品牌，1973年首次參加巴黎時裝周。

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲三宅一生研發出著名的「褶皺」設計，創立屬於他的時尚帝國。（圖／品牌提供）

三宅一生致力結合日本傳統和服的概念，深入研究色彩染布、特殊面料材質，其中最知名的就是他獨創的「褶皺藝術」，透過「一塊布料」層層疊疊的立體褶學，替他在時尚領域締造一片個人帝國，奠定在巴黎時裝界的地位，除此之外，推出的「一生之水」水滴狀的香水瓶外觀，同時也是享譽國際的著名系列。

三宅一生以數個支線品牌架構而成，包括主線「ISSEY MIYAKE」，主打輕盈的細褶單品、可摺疊收納的「PLEATS PLEASE」，同樣注入打褶工藝的男性日常服支線「HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE」，結合印度紡織技法的「HaaT」，其中最強調便利性、舒適、簡潔設計的支線「me ISSEY MIYAKE」，以及立體三角片結構打造的「BAO BAO ISSEY MIYAKE」，最受民眾歡迎。

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列。（圖／品牌提供）

▲「BAO BAO ISSEY MIYAKE」今年夏季新款。（圖／品牌提供）

關鍵字：

三宅一生, ISSEY MIYAKE, 影音

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