大方露腿吧！牛爾老師傳授「美腿4招」，小粗腿瘦一圈

▲腿部也可以靠後天鍛鍊變美腿。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季正是露腿的好季節，腿不夠細長沒關係，美容教父牛爾教你美腿也可後天養出來，只要學會4招，小粗腿也能輕鬆瘦一圈。

#按摩消水腫

不管你是哪種腿型，牛爾老師都很建議要按摩，定期按摩能保持腿部的經絡通暢，按摩也不僅僅能瘦腿，對於全身血液循環也很有幫助。

按摩時可以準備腿部按摩板以及幫助腿部放鬆的精油，腿部先抹上精油打底之後，接著從腳踝開始由下往上刮，記得一開始的力度不需大，只需要每天堅持10分鐘，大約兩周時間會感受到腿部變得柔軟，而且水腫也變得不明顯。

#運動後要拉伸

他提到拉伸是讓腿部變修長的關鍵，經常運動的人更該明白拉伸的重要性，照理來說運動多久，拉伸時間就多久。像是運動過後會乳酸堆積，長期下來腿真的會變粗，這也是為什麼很多女生會覺得跑步會讓腿變粗，建議和專業教練學習正確拉伸方式，有做真的有差。

#正確的姿勢

牛爾老師補充正確姿勢包括坐姿、走路姿勢，他舉例若是習慣翹二郎腿會導致骨盆歪斜，進而影響到肌肉走向，讓腿型看起來不漂亮，因此必須留意日常正確姿勢，才是維持腿型的根本之道。

#定期腿部護理

一雙再美的腿若是有著黑黑粗粗的膝蓋，肯定大扣分，除了勤塗乳液維持腿部肌膚光滑細緻外，記得在洗澡同時也可幫助雙腿去角質，尤其是膝蓋部位。另外夏日容易被蚊蟲咬，若抓傷留疤也容易造成色素沉澱，讓腿看起來不美觀。

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