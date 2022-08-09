fb ig video ETtoday search mobile

三宅一生為賈伯斯打造「著名黑色上衣」！　一塊布哲學奠定重要地位

>

記者鮑璿安／台北報導

日本時尚設計師三宅一生因癌症離世，享壽84歲，他因經典的褶皺工藝走紅，被譽為「面料魔術師」，多年來將日本和服元素移植到時裝設計，就連蘋果已故創辦人賈伯斯著名的黑色上衣也出自他手。

▲▼日本知名設計師三宅一生逝世。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本知名設計師三宅一生逝世。（圖／達志影像／美聯社）

許多人不知道，蘋果之父賈伯斯（Steve Jobs）著名的黑色上衣，就是由三宅一生所設計的，當時賈伯斯找上三宅一生，初衷是希望設計員工制服，沒想到三宅一生特別為賈伯斯打造了 100 件黑色高領上衣，也成為他的招牌形象，兩位傳奇人物的絕佳默契令人佩服。

▲庫克賈伯斯,賈伯斯庫克。（圖／路透社）

▲蘋果已故創辦人賈伯斯（右）著名的黑色上衣，就是由三宅一生所設計的。（圖／路透社）

提到三宅一生，無人不知褶皺工藝，他曾表示：「我會閉上眼睛，讓面料告訴我該怎麼做。」1970 年代，是三宅一生首個秋冬系列，當時以針織裙裝結合日本傳統印花造成轟動。1990 年代更是重要轉折，三宅一生的「打褶」（pleating）技術誕生了，該技藝是運用日本傳統留白技術，將比較大尺寸的布料以機器加熱、壓褶固定，打造了靈活於日常的穿著，如此新穎的面料奠定了他在時尚圈的重要地位。

三宅一生崇尚極簡，認為服飾就是一塊布料而不是兩塊，無袖、無領便是人體的第二層肌膚。他在2000年春夏選擇退休，由弟子Noaki接手，如今因病辭世，根據日媒報導，會遵循他生前的意願，將不會舉辦告別式，但他一塊布的哲學始終活在大家心中。

▲三宅一生 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲三宅一生將日本和服元素移植到時裝設計 。（圖／翻攝自ＩＧ）

►日本設計師三宅一生因肝癌逝世　一手創立「褶皺帝國」火紅半世紀

關鍵字：

三宅一生, 日本, 設計師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

歐陽娜娜突變「紅髮＋煙燻妝」現身機場！　網險些認不出評價兩極

歐陽娜娜突變「紅髮＋煙燻妝」現身機場！　網險些認不出評價兩極

孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想 買了浪費錢！YG明星化妝師曝5個「新手沒必要的彩妝品」 野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ 楊冪新內衣廣告洩傲人深溝！　電暈粉：這是我可以看的嗎？ 五雙「小白鞋」好穿又不怕撞鞋　獨特款式為穿搭更增色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面