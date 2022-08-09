三宅一生為賈伯斯打造「著名黑色上衣」！　一塊布哲學奠定重要地位

記者鮑璿安／台北報導

日本時尚設計師三宅一生因癌症離世，享壽84歲，他因經典的褶皺工藝走紅，被譽為「面料魔術師」，多年來將日本和服元素移植到時裝設計，就連蘋果已故創辦人賈伯斯著名的黑色上衣也出自他手。

▲日本知名設計師三宅一生逝世。（圖／達志影像／美聯社）

許多人不知道，蘋果之父賈伯斯（Steve Jobs）著名的黑色上衣，就是由三宅一生所設計的，當時賈伯斯找上三宅一生，初衷是希望設計員工制服，沒想到三宅一生特別為賈伯斯打造了 100 件黑色高領上衣，也成為他的招牌形象，兩位傳奇人物的絕佳默契令人佩服。

▲蘋果已故創辦人賈伯斯（右）著名的黑色上衣，就是由三宅一生所設計的。（圖／路透社）

提到三宅一生，無人不知褶皺工藝，他曾表示：「我會閉上眼睛，讓面料告訴我該怎麼做。」1970 年代，是三宅一生首個秋冬系列，當時以針織裙裝結合日本傳統印花造成轟動。1990 年代更是重要轉折，三宅一生的「打褶」（pleating）技術誕生了，該技藝是運用日本傳統留白技術，將比較大尺寸的布料以機器加熱、壓褶固定，打造了靈活於日常的穿著，如此新穎的面料奠定了他在時尚圈的重要地位。

三宅一生崇尚極簡，認為服飾就是一塊布料而不是兩塊，無袖、無領便是人體的第二層肌膚。他在2000年春夏選擇退休，由弟子Noaki接手，如今因病辭世，根據日媒報導，會遵循他生前的意願，將不會舉辦告別式，但他一塊布的哲學始終活在大家心中。

▲三宅一生將日本和服元素移植到時裝設計 。（圖／翻攝自ＩＧ）

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