居家達人分享5款「IKEA最實用單品」　129元起輕鬆買好用滿

▲美國居家網站編輯推薦IKEA實用推薦單品。（圖／翻攝美國IKEA官網、台灣IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人假日逛逛IKEA升級居家幸福感，不過眼花繚亂的商品可能讓你超容易錯過好物，近期美國居家生活網站《Apartment Therapy》，大方分享內部工作人員覺得最實用的IKEA居家單品，每件商品都是他們購買多年、且樂於使用的物件，不妨參考一下用法，或許也能升級你的居家。

RASKOG推車，售價899元

方便移動且取物容易的RASKOG推車，其實在台灣市場也相當熱銷，簡潔的外觀設計能融入多風格的居家空間，且移動性也是加分的一大項目，它可以做工藝品的儲藏車、也能放辦公用品、浴室的洗浴護膚產品，甚至是在廚房放置小物都很便利。

NISSEDAL全身鏡，售價59.99美金

家中有一個全身鏡不但實用，也可以美化生活空間，這款在國外相當受到歡迎的NISSEDAL全身鏡，有巧妙的傾斜設計，在完整的固定方式下，它也能靠在牆上使用，而不需費心掛在牆面，線條簡單又耐看，可惜台灣市場尚未引進，不妨可以期待將來。

KYRRE椅凳，售價429元

這款樺木製成的椅凳，帶來清新與簡單的風格，它不但可以當作椅子使用，還能當作茶几、咖啡桌或是床頭櫃，多樣的使用方式有絕對的CP值，三支腳的設計能帶來堅固的平穩感，而且可以堆疊收納，在小空間也能運用自如。

DOCKSTA圓形餐桌，售價249元美金

這款風格別緻的圓形餐桌，採用全白桌面與鬱金香輪廓，讓它呈現出與市場主流的長餐桌別具風情的一面，圓形餐桌讓所有人交談的距離相同，是最適合聚會的桌子，DOCKSTA些微的科技時尚感，讓它能當作餐桌、工作桌都很適合，目前台灣市場未上市。

KOMPLEMENT衣架，售價129元

許多人都不知道該拿配飾怎麼辦，但它們是讓衣櫃混亂的元兇之一，KOMPLEMENT的圓形設計可以輕巧的收納領帶、絲巾、圍巾、吊飾、眼鏡等等可能會淹沒在衣櫥裡的東西，即便暫時不用，它也可以折疊起來，是一件懂得用、就絕對好用的小物。

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