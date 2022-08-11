Timberland休閒鞋現省近1500元！後跟有巧思　拼接鞋面帥又好穿

文／C編

Timberland以1973年推出的「黃靴」風靡全球，成為歷久彌新的不敗經典品牌，除了黃靴，Timberland還有許多實穿又好看的鞋款，「Her森森」推出多款Timberland男鞋特價，包括現省近1500元的織物拼接休閒鞋等，每款都有特色，無論鞋櫃裡是否缺一雙鞋，都讓人好動心。

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織物拼接休閒鞋最特別之處，在於拼接綁帶設計，斜切穿過鞋面，打造出與眾不同的風格，展現出率性、個性氛圍，搶眼的大Logo，更顯特色。鞋面為針織布料，具備防潑水的效果，小雨穿出門沒問題，搭配抓地力強的橡膠大底，走在路上更加省力，腳感非常舒適，外出運動或是基本的山路，都可以輕鬆應對。

機能不僅在鞋面與材質，腳後跟處也很有巧思，專屬的綁帶，只要輕鬆一拉，就可以讓鞋子更合腳，不用擔心鞋子易滑落，或是兩腳尺寸不同，總是無法找到合適的鞋。

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「Her森森」推出「Timberland男款休閒鞋特價」，織物拼接休閒鞋原價3900元、特價2418元，現省將近1500元，另外還有多款Timberland鞋款優惠下殺，想要買一雙好鞋又想省荷包，一定要把握時機。