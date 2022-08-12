熱銷250萬台！BRUNO電烤盤超級優惠價　烤肉、做章魚燒好簡單

文／C編

近年風靡網路的超夯小家電，絕對非「電烤盤」莫屬！因為可以在家裡簡單開伙，吃火鍋、煎肉片都很方便，因此受到很多人喜愛，甚至一度賣到大缺貨，一機難求，現在不需要等，直接上「Her森森」官網，就有得買，顏值頗高的日本BRUNO多功能電烤盤顏色齊全，放上桌不但能拍美照，而且廚藝瞬間大加分。

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▲日本BRUNO多功能電烤盤（紅色／白色／珊瑚紅／土耳其藍），正在特價優惠，點我購買。



日本BRUNO的多功能電烤盤可以說是爆紅到不行的小家電，創下熱銷250萬台的紀錄，因為可以簡單就開伙，更換烤盤即有不同功能，想吃火鍋、壽喜燒、烤肉、章魚燒直接下食材就行了，非常方便，因此大受歡迎，搶到一機不剩，都要等好幾個月才能有貨。

現在不需要再等下去，直接上「Her森森」官網買就行，白色、土耳其藍、珊瑚紅、紅色四種繽紛色調通通都有貨，可以任選自己喜歡的色調，而且連價格很優。

可更換烤盤是一大利多，例如經典的章魚燒盤、煎盤、火鍋深鍋、鴛鴦深鍋、蒸籠等等，一機可以搞定多種料理，連鍋蓋頭都可以更換成不同的把手，不僅多用，還可以換配件，好玩又有趣。

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▲日本BRUNO多功能電烤盤（紅色／白色／珊瑚紅／土耳其藍），原價4580元、特價3290元，點我購買。



「Her森森」推出「日本BRUNO多功能電烤盤（紅色／白色／珊瑚紅／土耳其藍）」一機直接就可以達免運門檻，當然要買起來，自己在家烹飪，健康又有趣。