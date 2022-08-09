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「攜帶型冷氣」就是薄荷精油　小小一瓶搞定蚊蟲、降溫有感

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、pexels

夏季氣溫年年持續飆升，酷暑讓人受不了。走在路上不到3分鐘就被火辣辣的太陽曬昏了，連腳底的柏油路都像要融化似的，更別提戴著口罩實在悶得慌！多特瑞精油保健師陳怡伶特地分享5大妙招，教大家如何用精油自力救濟，打造隨身冷氣機，隨時隨地保持身心清涼精神爽。

▲多特瑞,自然美,精油,薄荷精油,保養。（圖／品牌提供）

＃戶外趴趴走降溫妙招

口罩一下就整張臉都是油與汗，妝也都花了！將3到5滴薄荷與迷迭香精油和50c.c.純水加入小型噴瓶中，使用時輕輕搖勻就可直接噴灑於臉部、頸部及手腳部位，為肌膚迅速帶來清涼感受，還能消除身上的汗臭味。具有控油除臭效果的迷迭香精油還能讓頭髮和臉部更加清爽，讓你不再像剛起鍋的煎餅，噗滋噗滋地熱出一頭一臉的油。

如果這樣還嫌不夠勁，就加碼用手帕或毛巾浸泡在加了幾滴薄荷精油的冰水裡，擦拭身體或墊在安全帽裡，絕對讓你瞬間降溫超有感，最適合在戶外趴趴走的工作者使用！

很多人也會隨身攜帶手持式水霧小風扇，別忘了在水中加上幾滴薄荷或是含有茶樹、月桂葉、尤加利葉等精油配方的順暢清新複方精油，也能讓煩躁的你變得心平氣和，不被酷暑搞得整個人氣噗噗。

▲多特瑞,自然美,精油,薄荷精油,保養。（圖／品牌提供）

＃戲水曬過頭修護妙招

去海邊玩了一下午，明明就塗了厚厚的防曬乳，但烈日太殘酷，還是把你曬成煮熟的龍蝦，該怎麼辦才好？別擔心，薄荷精油仍是你的好朋友！將5滴能感受沁涼的薄荷精油與10滴能幫助肌膚修復的薰衣草精油加入5 c.c.的分餾椰子油，最後加入25c.c.的蘆薈液，混合搖勻後噴灑在日曬的部位，能夠快速舒緩不適，調理曬後肌膚。

▲多特瑞,自然美,精油,薄荷精油,保養。（圖／品牌提供）

＃室內外溫差大解暑妙招

室外高溫像火燒，室內冷氣冷到爆，室外室內進進出出，過大的溫差很容易讓體溫調節失衡，影響生理機能正常的排汗、散熱，引發頭痛、噁心，甚至中暑。這時首先要趕快補充水分，可以在飲水中加入幾滴生薑油，也可以用生薑油以分餾椰子油稀釋後按摩耳朵，幫助身體散熱、發汗。

▲多特瑞,自然美,精油,薄荷精油,保養。（圖／品牌提供）

＃能環保省電費妙招

除了身體要降溫、散熱，通膨與電價高漲的年代，家裡的冷氣也不能開太久或開太強，免得帳單一來欲哭無淚。推薦用雪松、黑雲杉、西伯利亞冷杉等木質精油擴香，這些生長北國的參天大樹蘊含飽滿的芬多精，在營造清淨的環境和心靈沈澱都有很好的效果。特別是一身疲憊回到家，聞到空靈冷冽的山林氣息，就能立刻把外頭的烏煙瘴氣隔絕在外，身心同時降溫，不必再邊心疼電費，邊把冷氣催到底來對抗酷暑。

【推薦單品】

多特瑞 薄荷精油

▲多特瑞,自然美,精油,薄荷精油,保養。（圖／品牌提供）

說到清涼，第一個想到的絕對是薄荷精油，薄荷醇是它讓人瞬間感受沁涼的關鍵成分，不論是嗅吸或塗抹都有，清新的氣味具有很強的穿透力，能使人精神一振，帶走令人難以喘息的悶熱窒息感。不僅如此，薄荷的味道也是蟲蟲們討厭的，在夏日裡更具備驅趕蚊蟲的附加效果。

自然美 薄荷精油

▲多特瑞,自然美,精油,薄荷精油,保養。（圖／品牌提供）

印度野薄荷主要功效來自薄荷醇，身體悶熱可使用野薄荷來進行散熱。集中注意力，並能化解心頭鬱悶。

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