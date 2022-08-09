「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦

▲網友大讚阿嬌無論胖瘦都沒醜過。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼，以下同）
記者曾怡嘉／綜合報導
阿嬌（鍾欣潼）成功減重20斤（12公斤）成為熱搜關鍵字，網傳因為他天天練舞加上每天只吃一根玉米或地瓜，成功甩肉，雖不知道她的瘦身菜單，但她曾在《小紅書》分享過一個不用花錢就能變瘦變美的方法，也就是多喝水，她更大方分享喝水時間表，一起跟著喝！
阿嬌分享有時候忘記喝水，結果肌膚變好乾，肌膚一乾就更容易冒油，不僅容易脫妝、長痘，連粉刺都冒不停。
▲每天喝足8杯水，讓她變瘦又變美。（圖／Unsplash）
為了保持肌膚水嫩，她找到一份喝水時間表，請助理到了時間提醒她一定要喝水，按表操課一陣子之後，她發現不僅是皮膚變好，還瘦了一些，如果你皮膚不好、瘦身卡關，試試這個喝水方式，不用花錢用很管用
早上7點 第一杯水
早上一杯水喚醒身體，幫助通便排毒。
早上9點 第二杯水
早餐之前喝一杯水，幫助提神醒腦。
早上11點半 第三杯水
午餐之前喝一杯水，能夠增加飽腹感，減少午餐攝取。
下午1點 第四杯水
午餐後喝一杯水，幫助食物消化。
下午3點 第五杯水
下午茶時間喝一杯水，幫助提神，也能緩解飢餓，減少零食攝取。
下午5點半 第六杯水
晚餐前喝一杯水，幫助增加飽足感，避免過度飢餓，晚餐攝取過量。
晚上7點 第七杯水
渴了就多喝一點點，時間晚了就不要喝太多。
晚上8點 第八杯水
睡前要少喝水，8點左右喝完最後一杯，睡前少喝就不怕水腫。
我想要說....